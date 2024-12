Z 31. decembrom se izteče sporazum med Rusijo in Ukrajino o tranzitu plina, ki pa ga Kijev zaradi nadaljevanja ruske invazije na državo ne namerava podaljšati. Ukrajina bo tako čez nekaj dni blokirala dobavo ruskega plina prek svojega ozemlja, s čimer bo zaustavila tranzit na Slovaško, v Moldavijo in do neke mere tudi na Madžarsko.

Leta 2021, leto pred začetkom ruske agresije, je ruski plin predstavljal več kot 40 odstotkov uvoza plina v EU. Zaradi invazije na Ukrajino je večina evropskih držav zmanjšala svojo odvisnost od ruskega plina – ta je tako lani predstavljal manj kot deset odstotkov uvoza plina v EU, je spomnila francoska tiskovna agencija AFP.

So pa od ruskega plina še vedno v veliki meri zaradi zemljepisnih in političnih razlogov odvisne nekatere članice EU iz srednje in vzhodne Evrope. Članici EU in Nata Madžarska in Slovaška sta denimo kljub vsemu ohranili tesne stike z Moskvo.

Pogodba se konec leta izteče

Odkar je več podvodnih eksplozij leta 2022 poškodovalo plinovod Severni tok, po katerem je plin po dnu Baltskega morja potoval v severno Nemčijo, Rusija plin v Evropo dobavlja po dveh poteh. Plinovod Turški tok pod Črnim morjem in njegov celinski podaljšek Balkanski tok oskrbujeta Bolgarijo, Srbijo in Madžarsko, medtem ko dobava prek Ukrajine temelji na petletni pogodbi, ki sta jo ukrajinska energetska družba Naftogaz in operater plinovoda GTSOU podpisala z ruskim energetskim velikanom Gazpromom leta 2019. A ta pogodba se bo konec leta iztekla.

Uradni podatki kažejo, da je količina plina, prepeljanega prek Ukrajine, lani znašala 14,65 milijarde kubičnih metrov, kar je nekaj manj kot polovica vsega ruskega plina, ki je pritekel v Evropo, navaja AFP.

Avstrija še lani poleti od Rusije kupovala 90 odstotkov plina

Avstrija, ki je še lani poleti 90 odstotkov plina kupovala od Rusije, je v začetku tega meseca po šestih desetletjih prekinila posel z Gazpromom. Sosednja Slovaška medtem vztraja pri dolgoročni pogodbi, ki pa v primeru, da Ukrajinci prekinejo tranzit, ne bo izvedena, je za AFP ocenil strokovnjak za energetsko varnost na univerzi Ludovika v Budimpešti Andras Deak.

Poleg geopolitičnih razlogov Bratislava ruski plin raje uvaža, ker je cenejši. Da bo katerakoli druga alternativa dražja, poudarja tudi podjetje SPP, ki dobavlja plin za 1,5 milijona slovaških gospodinjstev.

Kljub temu da sprejema ukrepe za diverzifikacijo oskrbe, se medtem Moldavija že pripravlja na zmanjšanje energije. Nekdanja sovjetska republika dobi 70 odstotkov električne energije iz elektrarne Cuciurgan v separatistični regiji Pridnestrje, ki uporablja ruski plin, uvožen prek Ukrajine.

Proevropska predsednica Moldavije Maia Sandu je pred kratkim dejala, da obstajajo druge tranzitne poti, ki obidejo Ukrajino in bi jih Rusija lahko uporabila za dostavo plina. "A zdi se, da Gazprom ni pripravljen izpolniti svojih pogodbenih obveznosti," je dodala po navedbah AFP.

Plin bodo morali kupovati iz sosednje Romunije

Moldavija je sredi decembra sicer razglasila 60-dnevne izredne energetske razmere, v primeru, da ostane brez ruskega plina, pa bo energijo morala kupovati iz sosednje Romunije, kar jo bo stalo več.

Madžarske odločitev Kijeva ne bo prizadela

Za razliko od svojih sosed Madžarska, kot omenjeno, večino ruskega plina dobiva prek Turškega toka, tako da je odločitev Kijeva, da blokira dobave, ne bo prizadel. Vseeno je madžarski premier Viktor Orban prejšnji teden dejal, da se zaradi razumne cene ne želijo odpovedati tej poti dobave.

Medtem ko se Budimpešta pogovarja s Kijevom in Moskvo, je Orban predlagal, da bi njegova država morda lahko izvedla "trik", pri čemer bi kupila ruski plin, preden bi vstopil v Ukrajino. "Tako tisto, kar prihaja prek ukrajinskega ozemlja, ne bo več ruski plin, ampak madžarski," je dejal Orban.

Strokovnjak za energetsko varnost Deak meni, da Madžarska tvega, da "ostane zadnja Gazpromova stranka v EU", s čimer bi se spopadla z naraščajočim "političnim pritiskom", da preneha biti energetsko odvisna od Rusije, še navaja AFP.