Vstopamo v leto 2022. Ponekod že nazdravljajo.

Danes ob 11. uri so po srednjeevropskem času prvi v leto 2022 vstopili v otoških državah, ki ležijo vzhodno od Avstralije: Samoa, Tonga, Kiribati, Nova Zelandija. V otoški državi Samoa so pripravili ognjemet. Posebej v ta namen je iz Nove Zelandije prišlo pet strokovnjakov, ki so poskrbeli za pirotehnično predstavo, navedbe pristojnih za turizem povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Happy New Year Tonga, Samoa, and Kiribati!



(Why am I up so early on holiday? I guess my brain wanted me to be up in time to see 2022 celebrations begin. Fun!)#HappyNewYear2022 pic.twitter.com/0IS46WpHD1 — Jenny Lee Shee (@jennyleeshee) December 31, 2021

V Aucklandu, glavnem mestu Nove Zelandije, so novo leto pričakali ob svetlobni predstavi.

New Zealand welcomes in 2022 with a fireworks display at the Sky Tower in Auckland 🌏🎆



We'll bring you more updates as countries around the world mark the beginning of 2022 👉 https://t.co/8K9JxMrzxd pic.twitter.com/j5xb6rpEwa — Sky News (@SkyNews) December 31, 2021

Na otočju Tonga medtem sile narave niti na silvestrovo niso dale miru - oblasti že od božiča svarijo ljudi pred približevanjem vulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Ognjenik, ki je nazadnje izbruhnil leta 2014, je spet aktiven in v zrak bruha pepel in plin.

An explosive volcanic eruption spewing ash and pyroclastic material up to 350 metres above sea level was filmed yesterday by a Tonga Navy crew sailing near the active Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano. pic.twitter.com/hB6QUvm8Lz — Anne Fornier (@AnneFornier) December 23, 2021

Ob 14. uri se bodo novega leta med drugim razveselili v Sydneyju, ob 21. uri ga bodo pričakali v Združenih arabskih emiratih, še uro kasneje pa v Turčiji in ruski prestolnici. Od evropskih držav se bodo med prvimi od starega leta poslovili v Grčiji, na Finskem in v baltskih državah, in sicer ob 23. uri po srednjeevropskem času. Eno uro zatem bo poleg Slovenije v leto 2022 vstopila še večina drugih držav članic Evropske unije.

Sledili bodo Britanci in Portugalci, ob 4. uri po srednjeevropskem času še Argentinci in del Brazilcev. V ZDA bodo najprej v novo leto vstopili na vzhodni obali, vključno z New Yorkom, kasneje pa na zahodni obali, tudi v Los Angelesu. Kot zadnja bosta leto 2021 ob 13. uri po srednjeevropskem času zapustila nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok.

Kako bodo po svetu dočakali in praznovali novo leto?

V Italiji so letos silvestrske zabave na prostem znova prepovedane. Prav tako tudi letos ne bo osrednjega množičnega silvestrovanja na Dunaju v Avstriji.

V Nemčiji bodo silvestrovanja minila v znamenju strogih omejitev za zajezitev širjenja virusa, ki so začele veljati v torek. Največjo silvestrsko zabavo v državi, ki je pred pandemijo covid-19 potekala v prestolnici Berlin, so skupaj z ognjemetom znova odpovedali, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prav tako so omejili proslavljanja na domu in prepovedali prodajo ognejmetnih izdelkov.

Tradicionalni silvestrski koncert in ognjemet so zaradi naraščajočega števila okužb odpovedali tudi na pariških Elizejskih poljanah. Prav tako ognjemet ne bo razsvetlil neba nad Eifflovim stolpom.

Za odpoved znamenitega silvestrovanja na trgu Trafalgar se je zaradi širjenja nove koronavirusne različice omikron odločil tudi londonski župan Sadiq Khan. Pričakovali so sicer okoli 6.500 obiskovalcev.

Slavnostno ne bo niti v Južni Koreji, kjer so že drugo leto zapored odpovedali tradicionalno polnočno zvonjenje, oblasti pa so med drugim sporočile, da bodo stroge ukrepe za zajezitev epidemije podaljšali za dva tedna.

V brazilski metropoli Rio de Janeiro so silvestrovanje na plaži Copacabana že drugo leto zapored odpovedali, poroča dpa.

Oblasti v indonezijski prestolnici Džakarti bodo za novo leto zaprle 11 cest, ki običajno privabijo veliko množico ljudi, je sporočila policija. Malezija je prepovedala velika zbiranja po vsej državi in ​​odpovedala spektakularne ognjemete v stolpnicah dvojčkov Petronas v prestolnici Kula Lumpur.

Japonski premier Fumio Kišida je na svojem uradnem kanalu na YouTubu pozval ljudi, naj na zabavah nosijo maske in omejijo število ljudi. Slavni tokijski zabaviščni okraj Šibuja je konec leta prepovedal zabave.

Ponekod se kljub širjenju virusa množičnim zabavam ne bodo odrekli

Oblasti hrvaške prestolnice Zagreb pripravljajo množičen vstop v novo leto. Tam bo osrednje prizorišče ograjeno, nanj bo mogoče vstopiti samo s covidnim potrdilom.

Več tisoč ljudi se bo po enem letu premora znova zbralo tudi na silvestrski zabavi na glavnem trgu španske prestolnice Madrid Puerta del Sol. Število udeležencev so sicer zmanjšali za okoli 60 odstotkov, na največ 7.000.

Množico obiskovalcev kljub hitremu širjenju virusa brez večjih omejitvenih ukrepov pričakujejo v ruskem glavnem mestu Moskva oziroma na tamkajšnjem Rdečem trgu, kjer bo tako kot po drugih ruskih mestih nebo razsvetlil ognjemet.

Ognjemet si bo mogoče v nasprotju z lani znova v živo ogledati tudi v avstralski metropoli Sydney pri tamkajšnji operni hiši. Kdor si želi ta znameniti dogodek doživeti na samem kraju, mora kupiti vstopnico za eno od okoli 30 razglednih točk.

Prav tako se bodo lahko ljudje letos znova udeležili silvestrske zabave na newyorškem Times Squaru, kjer bodo med drugim spustili kristalno kroglo. Dogodka se bodo lahko udeležili zgolj cepljeni proti covid-19.

V Združenih arabskih emiratih, ki ima enega najvišjih deležev precepljenosti proti covidu, pa bodo medtem silvestrovanja potekala brez vsakršnih omejitev. Na najvišji stolpnici na svetu Burdž Kalifa bodo ponovno pripravili laserski spektakel in ognjemet.

Množične prireditve ob prehodu v novo leto pripravljajo še na Tajskem, kjer bo večer zaznamoval koncert italijanskega tenorista Andree Bocellija, in Kitajskem.

V Južni Afriki, kjer so najprej potrdili okužbo z novo različico omikron, so zato, da bodo lahko potekala novoletna praznovanja, ukinili policijsko uro. Tamkajšnji zdravstveni delavci so rekli, da je prejšnji teden število okužb padlo.

Ljudje čakajo v vrsti pred trgovino s pirotehničnimi izdelki v Johanesburgu. Foto: posnetek zaslona Strokovnjaki upajo, da se bo trend ponovil tudi drugod po svetu in da bo leto 2022 prineslo novo, manj smrtonosno fazo pandemije. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kljub temu opozarja na prihajajoče čase, ki bodo prinesli velik pritisk na izčrpane zdravstvene delavce, zdravstveni sistemi pa bodo, kot pravijo, na robu zrušenja.