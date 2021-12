Zadnji dan v letu bo pretežno jasen, ponekod meglen

Jutri bo pretežno jasno, občasno bo na nebu precej visoke, koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki bo ponekod vztrajala večji del dneva. Občasno se bo megla pojavila tudi ob morju. Jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 10 do 15, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7 °C.

Foto: ARSO Meteo

Kakšno bo vreme ob vstopu v novo leto?

V nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. V višjih legah in ponekod po nižinah severovzhodne Slovenije bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo na severovzhodu še delno jasno. Drugod se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.