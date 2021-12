Vreme: delno jasno, ponekod nizka oblačnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na severovzhodu tudi pretežno oblačno. Marsikje po nižinah bo vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 °C.

Jutri bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki se bo občasno pojavila tudi ob morju. Jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju 5, najvišje dnevne od 9 do 15, v krajih z dolgotrajno meglo pa od 4 do 7 °C.

Foto: ARSO Meteo

Obeti

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. V višjih legah bo za ta čas zelo toplo.