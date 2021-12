Vreme: pretežno oblačno z možnimi kapljami dežja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno, na Primorskem in Notranjskem bo še možna kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 10 °C.

V noči na sredo bo za krajši čas deževalo, več padavin bo na severovzhodu. Do jutra bo dež povsod ponehal. Po nekaterih nižinah vzhodne in osrednje Slovenije, ter Primorske bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 6 °C.

Jutri se bo delno razjasnilo. Več oblačnosti bo na severovzhodu, kjer lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Po nekaterih nižinah se bo še zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 °C.

Foto: ARSO Meteo

Obeti

Tudi v noči na četrtek lahko na severu Slovenije prehodno rahlo dežuje. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme. V petek bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in del dopoldneva megla, ki se lahko pojavi tudi ob morju. Predvsem v višjih legah bo za ta čas zelo toplo.