Na nebu še oblaki, dež bo ponekod prešel v sneg

Oblačno in deževno bo, a dež bo dopoldne od zahoda ponehal. Ponekod po nižinah v notranjosti bo dež ob koncu padavin prešel v sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija.

Sprva bo oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne od zahoda ponehale. Tudi ponekod po nižinah v notranjosti bo dež ob koncu padavin prešel v sneg. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija.

Zvečer bodo južne kraje spet zajele rahle padavine, ponoči bo predvsem na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini rahlo snežilo. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes oblačno, padavine bodo dopoldne od zahoda ponehale. Proti večeru bo ob morju znova pričelo deževati, v notranjosti Hrvaške pa snežiti. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

V ponedeljek na nebu še pretežno oblaki

V začetku tedna bo oblačno vreme, le v zahodni Sloveniji se bo delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Tudi v sosednjih pokrajinah bo pretežno oblačno, le ponekod v krajih zahodno od nas se bo delno zjasnilo.

V torek in sredo bo pretežno oblačno in povečini suho vreme, le tu in tam bo padla kakšna kaplja dežja. V sredo bo ponekod zapihal jugozahodni veter.