Te dni se bo ustvaril oster temperaturni kontrast med zahodno in srednjo Evropo. V zahodni in jugozahodni Evropi bodo temperature podpovprečne, medtem pa se bo ponekod v Italiji ter v državah južnega in osrednjega Balkana živo srebro ta in prihodnji teden povzpelo nad 40 stopinj. Proti sredini julija se bo ta vzorec postopoma krepil iz sredozemske regije proti srednji in vzhodni Evropi- proti Slovaški, Madžarski in Poljski.

Ukraine is at the epicenter of a temperature anomaly , - Climatebook



The map shows temperature deviations from the norm for the coming week, and the darker the color, the stronger the deviation. The worst situation is in Ukraine, Romania and Bulgaria, With temperatures reaching… pic.twitter.com/6XJed1CqrK — GeoInsider (@InsiderGeo) July 13, 2024

Meteorološke karte za osrednji del Balkanskega polotoka kažejo, da bodo temperature ta čas za deset stopinj Celzija višje od povprečja in da bo vročinski val trajal od sedem do deset dni.

Kje bo najbolj vroče?

Severe Weather je za danes napovedal najvišje temperature v vročinskem valu. Te se bodo po vsej južni Italiji in severu Balkanskega polotoka, natančneje vzhodu Hrvaške, severu Srbije in Madžarske gibale med 38 in 42 stopinj Celzija. Podobno bi lahko bilo v Moldaviji in jugozahodni Ukrajini. Ob tem so Beograd izpostavili kot eno najbolj vročih območij.

Strokovnjake najbolj skrbijo območja nizkega zračnega tlaka iz Atlantika, kjer je pozimi mraz brez vetra, poleti pa se hladen zrak sreča z vročo maso visokega zračnega pritiska, kar prinaša supercelične nevihte, ki bi se lahko zgodile v naslednjih desetih dneh.

Vročinski val povzroča toplotna kupola. Običajno traja več tednov.

Severe Weather piše, da obstajajo znaki, da velika toplotna kupola po vzhodni Evropi znatno segreva temperature na celini. Toplotna kupola nastane, ko se nad določenim območjem dalj časa zadržuje anticiklon, znotraj katerega je na tleh vroč zrak. Znotraj toplotne kupole visok tlak pritiska topel zrak proti tlom, pri tem pa se ta še bolj segreje, kar preprečuje nastajanje oblakov in posledično padavin. Glavna značilnost vremena v termalni kupoli je jasnina in veliko sončnih ur, kar povzroči dodatno segrevanje, zato nad določenim območjem temperatura narašča.

Za pojasnitev mehanizma nastanka in intenzivnosti tako nastalega toplotnega vala je v zadnjih letih predvsem v ameriških medijih vse bolj priljubljen izraz toplotna kupola. Vročinski val, ki ga povzroča toplotna kupola, običajno traja več tednov, je izrazitejši in so zanj značilne zelo visoke, pogosto ekstremne temperaturne vrednosti.