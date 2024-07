Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda mimo Kozarij in Brezovice proti Kopru, na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Brdom in Šmartnim proti Karavankam.

Kolona vozil se vije tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center mimo Malenc do Šmarja Sapa proti Novemu mestu ter na cestah Razdrto–Postojna, Logatec–Vrhnika in Lesce–Bled.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Na primorski avtocesti na dveh lokacijah oviran promet

Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, zaradi pnevmatike na vozišču pa je oviran promet med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru.

Preglavice povzroča vreme

Ponekod po Sloveniji neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode. Priporočena je previdna vožnja in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih.