Arso prižgal oranžno opozorilo. V začetku naslednjega tedna bo še bolj vroče!

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht, ki bodo popoldne izrazitejše na severovzhodu. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo povečini pihal jugozahodni veter, drugod severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija.

Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Popoldne in zvečer je zato na severovzhodu Slovenije možen razvoj kakšne močnejše nevihte.

V ponedeljek in torek še bolj vroče

Jutri bo sončno z nekaj kopaste in nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče.