V vremenskem kaosu pri sosedih mrtvi in pogrešani #video

Ponekod v Italiji so zaradi poplav razglasili izredne razmere. Število smrtnih žrtev neurja Ciaran, ki je v četrtek zajelo Evropo, je s sedem naraslo na deset, potem ko so v Toskani umrli trije ljudje. Večino smrti so povzročila padla drevesa, ki jih je podiral viharni veter. V Furlaniji Julijski krajini je izdano rdeče opozorilo. Na Hrvaškem so medtem danes za dele obale, zlasti za reško, kninsko in splitsko regijo, izdali rdeče opozorilo zaradi dežja, močnega vetra in neviht. Oranžno opozorilo velja za dubrovniško in gospiško regijo ter za Velebitski kanal in zahodno obalo Istre, rumeno opozorilo pa v notranjosti. Na obali pričakujejo sunke vetra s hitrostjo 110 kilometrov na uro, na odprtem morju bo veter še nekoliko močnejši. Središče neurja, ki je v četrtek zajelo južno Anglijo, severozahodno francosko obalo, Belgijo in Nizozemsko, zatem pa tudi Italijo, je sicer trenutno med Britanskim otočjem in Skandinavskim polotokom. Do ponedeljka naj bi se nevihta umirila, kljub temu pa bi se manj intenzivne padavine lahko še nadaljevale.

Iz Splita poročajo o silovitem jugu, zaradi katerega so valovi segli do promenade, znamenite splitske rive. Piha južni veter s hitrostjo okoli 100 kilometrov na uro, zato so gasilci prejeli več deset poročil o podrtih drevesih na cestah in z vodo zalitih objektih.

Nevihtno neurje je sinoči odneslo tudi del obalne promenade v Opatiji. Prepovedan je prehod po obalni promenadi od Hotela Kvarner do Umetniškega paviljona Šporer.

Dubrovniški most je zaprt, omejitev je tudi na cesti Solin - Klis, ki je odprta le za osebna vozila. Oblasti opozarjajo, da so zaradi obilnih padavin ponekod možne večje količine vode na cestišču. Predvsem na cestah v gorah in na jadranski magistrali (DC8) pa so možni tudi zemeljski plazovi. Ponekod po Liki je na državnih cestah zaradi vetra prepovedan promet za nadstropne avtobuse, vozila s kamp prikolicami in motorna kolesa.

Zaradi močnega vetra so bile odpovedane številne trajektne in katamaranske linije po celotnem Jadranu.

Dvig morske gladine je prizadel otoke Hvar, Brač, Vis in Korčulo, kjer so poplavljeni številni objekti ob morju in ceste. Tudi Kaštela, Trogir in Čiovo so utrpeli škodo. Neurje je zajelo tudi Zagoro, od koder poročajo o uničenih pokopališčih.

"Imamo ekstremne vremenske razmere," opozarja hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). "Vreme je zelo nevarno za zdravje, tudi za življenje, zlasti za pomorščake. Obstaja precejšnja nevarnost poškodb obalne infrastrukture. Zavedajte se nevarnosti in spremljajte najnovejša obvestila ter vremenska poročila. Občanom svetujemo, da se izogibajo potovanjem in zadrževanju v bližini ogroženih obalnih območij. Zelo verjetno je, da trajekti ne bodo pluli, zato, če potujete, spremljajte prometne informacije," so še zapisali za Dalmacijo.

Vreme na Hrvaškem se bo čez dan in jutri predvidoma umirilo. Jutri pričakujejo sončno vreme, občasno z zmerno in povečano oblačnostjo. Predvsem na severnem in južnem Jadranu ter v gorah bo ponekod še nekaj dežja.

Zaradi vetra in dežja težave tudi na avstrijskem Koroškem

Silovit veter in obilno deževje sta v noči na danes številne težave povzročala tudi na avstrijskem Koroškem, od koder so poročali o zaprtih cestah zaradi podrtih dreves, zemeljskih plazovih in izpadih elektrike.

Gasilci so do jutra posredovali skoraj stokrat, največkrat na območju Velikovca in Celovca. V Borovljah so namerili veter s hitrostjo okrog 90 kilometrov na uro, je na spletni strani v slovenskem jeziku poročala avstrijska radiotelevizija ORF.

Zaradi neurja je bilo v južnih delih Koroške davi brez elektrike še 1.600 gospodinjstev, je sporočilo elektro podjetje Kärnten Netz.

V kraju Berg im Drautal se je zaradi obilnega deževja utrgal zemeljski plaz in zasul stanovanjsko stavbo, pri čemer pa o poškodovanih ne poročajo. V Bistrici v Rožu pa je bilo poškodovanih pet avtomobilov na parkirišču, potem ko so zaradi neurja nanje padla drevesa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Deževje je močno prizadelo tudi območje Šmohorja, kjer so narasli potoki in reke prestopili bregove in ponekod poplavljali ceste.

Ponoči so bile zaradi podrtih dreves in plazov zaprte tudi nekatere glavne cestne povezave, med njimi čez prelaz Ljubelj in Korensko sedlo proti Sloveniji, zjutraj pa so Ljubelj znova odprli, še poroča APA.

Viharno tudi v Bosni in Hercegovini

Močno neurje je davi zajelo tudi več mest v Bosni in Hercegovini. V Srebrenici in Bihaću je podiralo drevesa, v Kotor Varošu je odkrivalo strehe, močan veter je zajel tudi Banjaluko, je poročal sarajevski portal televizije N1.

V Toskani razglasili izredne razmere

Neurja so zajela tudi večji del Italije.

V Toskani tako obilnih padavin niso zabeležili zadnjih 50 let, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Število smrtnih žrtev neurja v Toskani je naraslo na šest, potem ko so eno od dveh oseb, ki sta bili od četrtka pogrešani, našli mrtvo, je sporočila firenška prefektura. V deželi veljajo izredne razmere, pristojni pa si prizadevajo ponovno vzpostaviti oskrbo z elektriko za okoli 48.000 odjemalcev.

Dve osebi sta še vedno pogrešani. Po besedah ministra za promet in podpredsednika italijanske vlade Mattea Salvinija je zaradi razmer v Toskani, predvsem v okolici Firenc, močno upočasnjen promet hitrih vlakov med Milanom in Rimom.

Poleg Toskane je neurje Ciaran v Italiji najbolj prizadelo dežele Piemont, Lombardija, Benečija (Veneto) in Furlanija - Julijska krajina. Na obalah Tirenskega morja nevihte zaradi jugozahodnega vetra pričakujejo v soboto popoldne.

V Neaplju so bila danes v skladu z odlokom župana Gaetana Manfredija zaprta pokopališča in šole, potem ko so meteorologi za območje izdali vremensko opozorilo pred bližajočim se neurjem, navaja Ansa.

Neurje je medtem dolino Rezije ob meji s Slovenijo odrezalo od sveta, saj so bili pristojni zaradi materiala, ki so ga prinesle poplave vode, primorani zapreti pokrajinsko cesto med dolino in Podklancem, poroča tržaški časnik Primorski dnevnik.

V kraju Milje, prav tako ob meji s Slovenijo, pa so zaradi poplavljenega cestišča za promet zaprli cesto proti Lazaretu. Blizu mejnega prehoda Lazaret je civilna zaščita skupaj z gasilci zjutraj odstranila drevesa in nekaj kamenja, ki jih je tja prinesel manjši plaz.

Okrog 8. ure so v Miljah zaradi visoke plime zaprli tudi manjše pristanišče, za promet pa je zaprt tudi miramarski drevored med ulico Boveto in križiščem za Miramarski grad. Tako za vozila kot za pešce je zaprta tudi cesta, ki s križišča vodi na grad.

"To, kar se je nocoj zgodilo v Toskani, ima ime: podnebne spremembe," je na družbenem omrežju X zapisal toskanski guverner Eugenio Giani in zatrdil, da v regiji še nikoli niso zabeležili tako veliko dežja v tako kratkem času. Dodal je, da je med tremi mrtvimi tudi 85-letni moški, ki so ga našli utopljenega v njegovi hiši.

Župan Firenc Dario Nardella je medtem sporočil, da so razmere v regionalni prestolnici kritične. Tamkajšnja civilna zaščita je sporočila, da so pogrešani trije ljudje. V celotni Toskani so sicer gasilci opravili več kot tisoč intervencij, številni domovi pa so brez elektrike. V Livornu je tudi blokiran pristaniški promet.

Razmere so alarmantne tudi v Milanu, kjer je policija zaradi obilnih padavin zaprla ceste ob reki Sevesi. Ta sicer še ni prestopila bregov, a njena gladina nevarno narašča. Civilna zaščita, ki ji ponekod pomaga vojska, je posredovala tudi v Emiliji-Romanji, kjer je poplavilo več rek.

Žrtve tudi drugod po Evropi

Po dve smrtni žrtvi so sicer pred tem zabeležili v Franciji in Belgiji, kjer je eden od njiju petletni otrok, ter po eno v Nemčiji, Španiji in na Nizozemskem. Večino smrti so povzročila padla drevesa. Več ljudi je tudi poškodovanih, od tega 15 v Franciji, vključno s sedmimi gasilci.

Zaradi neurja, ki je v Franciji prizadelo predvsem severozahodno obalo, je bilo v državi brez elektrike sprva približno 1,2 milijona gospodinjstev. Po podatkih upravljavca omrežja Enedis jih je bilo v četrtek zvečer brez elektrike še skoraj 700.000.

Danes bo francoski predsednik Emmanuel Macron obiskal regijo Bretanjo, kjer so sunki vetra podrli več absolutnih rekordov. V Brestu so denimo izmerili sunke s hitrostjo 156 kilometrov na uro, v kraju Pointe du Raz pa celo sunke s hitrostjo 207 kilometrov na uro.

Učinke neurja so občutili tudi v Španiji in na Portugalskem, kjer so ob atlantski obali zabeležili valove, visoke do devet metrov.

Neurje je povzročilo kaos v prometu; zaprta so številna pristanišča, o številnih zamudah in odpovedih poročajo tudi v letalskem prometu.