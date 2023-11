Neurje.si: Najhujše šele prihaja

Že sedaj so nekatere samodejne meteorološke postaje v Posočju zabeležile vrednosti padavin preko sto litrov na kvadratni meter, najhujše pa šele prihaja, so opozorili pri vremenskem portalu Neurje.si. Dele Slovenije čaka vremensko zelo pestrih 12 ur, ki lahko prinesejo tudi silovite poplave, pa so opozorili pri portalu Meteoinfo.V več občinah na območjih, kjer je pričakovanih največ padavin in tudi poplavljanje vodotokov, so se na noč začeli intenzivno pripravljati že sredi dneva.

"Ob prehodu fronte se bo pojavljale nevihte z močnejšim vetrom, ki lahko ponekod poskrbi za obširen vetrolom. Intenziteta padavin bo takrat tudi najmočnejša, kar bo privedlo do silovitega porasta nekaterih rek, potokov in hudournikov," so na Facebooku zapisali pri Neurje.si.

Opozorili so tudi, da so reke na Gorenjskem in v Posočju začele močno naraščati. "V porečju Save Bohinjke in zgornje Soče so se že začela razlivanja vodotokov. Reke v Posočju, na Idrijsko Cerkljanskem v porečju Sore, Save Bohinjke in Save v srednjem in zgornjem toku bodo poplavljale," so zapisali in dodali, da je poplavljanje rek možno tudi na Vipavskem, na Savinjskem in na Koroškem.

"Ponekod lahko skupno pade celo več kot 300 litrov dežja"

"Težišče padavinskega dogajanja bo še vse do sredine noči na severozahodu Slovenije, kjer lahko v le nekaj urah pade več kot 200, skupaj lokalno morda celo več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter," so napovedali pri portalu Meteoinfo.

Dodali so, da bo najbolj na udaru območje Julijcev, Posočje, Bohinj in Zgornjesavska dolina. Do okoli 150 litrov dežja na kvadratni meter lahko v zelo kratkem času medtem pade tudi na območju Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja, Zgornje Savinjske doline ter Snežnika.

Padavinski kontrast med zahodom in vzhodom države bo sicer znova zelo izrazit, saj marsikje v Pomurju, na primer, verjetno ne bo padlo niti 15 litrov dežja na kvadratni meter, so še zapisali.

Od jutra je v severozahodni Sloveniji že padlo od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, v prihodnjih urah pa se bodo padavine tam še okrepile. Krepi se tudi veter, na oceanografski boji sunki presegajo hitrost 70 kilometrov na uro, v višjih legah pa so že presegli 100 kilometrov na uro.

V Bovcu je od jutra padlo 65 litrov dežja na kvadratni meter, na Voglu 90, drugod po Sloveniji pa je bilo dežja manj. V noči na petek bo državo od zahoda začela prehajati hladna vremenska fronta, ob kateri bodo nastajale nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, so zapisali na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

Začele so se priprave na noč: "Upamo, da ne bo tako hudo, kot obljubljajo"

Na obilne padavine z močnimi nalivi se pripravljajo tudi v gorenjskih občinah. Župan občine Bohinj Jože Sodja je za STA potrdil, da je občinski štab od Civilne zaščite RS in poveljnika Srečka Šestana že prejel navodila za ukrepanje. Na padavine se pripravljajo tudi v občini Tržič in v naselju Koroška Bela, kjer nevarnost predstavljajo plazovi, in v številnih drugih občinah po Sloveniji.

"Obveščene so tudi sile za zaščito, gasilci in ostale enote, da se pripravijo v svojih krajih in nadzorujejo potek preko cele noči. Vsi imajo navodila, da so pozorni na svojem območju, morebitne spremembe takoj javijo naprej in pa seveda ukrepajo, če je treba. Upamo sicer, da preko noči ne bo tako hudo, kot obljubljajo," je dejal Sodja.

Vremenoslovci od danes popoldne do petka zjutraj pričakujejo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Za severozahod države je agencija za okolje zaradi padavin za popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra velja za zahodni del oranžno opozorilo že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo. Foto: STA

Pri tem je pojasnil, da se v občini bojijo napovedanih hujših sunkov vetra, ki so v preteklosti v občini že povzročili večjo škodo. Dodal je, da so najbolj ogrožene struge v preteklosti že sanirali, vse sile za zaščito pa ostajajo v pripravljenosti. Občane so medtem obvestili, da si lahko priskrbijo zaščitne protipoplavne vreče, na voljo jih je več kot 300.

V pripravljenosti so tudi v občini Tržič, kjer se po zadnjih obilnejših padavinah v oktobru ponovno ukvarjajo z več plazovi. Vse dežurne in intervencijske ekipe so obveščene in v pripravljenosti, je za STA danes potrdil župan Peter Miklič.

"Vseskozi od avgustovskih poplav se tudi nepretrgoma izvajajo dela, tako v vodotokih, kot brežinah. Gradbena mehanizacija, ki se proži preko sistema civilne zaščite je v pripravljenosti, večina njih pa že tako ali tako opravlja dela na sanaciji po avgustovskih dogodkih. Za nujne primere so pripravljene tudi protipoplavne vreče. Aktivacija štaba civilne zaščite se bo organizirala po potrebi," je v odzivu zapisal župan.

V Koroški Beli, ki sicer spada pod občino Jesenice, nevarnost predstavlja plaz, ki ga na terenu redno spremljajo, je pojasnil predsednik krajevne skupnosti Matej Brus. V preteklih dneh kljub povečani količini padavin na plazu niso zaznali večjih sprememb, je še povedal. Vse pristojne službe so sicer v višjem stanju pripravljenosti, posebnih priprav na napovedane nalive in morebitne poplave pa sicer ne izvajajo.

Koroška Bela Foto: Občina Jesenice

V Zgornji Savinjski dolini se pripravljajo na napovedane nalive

V Zgornji Savinjski dolini, ki jo je avgustovska ujma močno prizadela, se pripravljajo na napovedane obilne padavine z nalivi, so za STA potrdili v občinah Solčava, Luče, Ljubno in Mozirje. V omenjenih občinah čistijo vodotoke, utrjujejo ceste in o morebitnih nevarnostih obveščajo prebivalce, ponekod pa so tudi že razdelili protipoplavne vreče.

Županja občine Solčava Katarina Prelesnik je za STA dejala, da danes pregledujejo teren in pripravljajo gradbeno mehanizacijo, da bodo v primeru zamašitve pri mostu v vasi Solčava zagotovili pretočnost. Pripravljene imajo tudi protipoplavne vreče, pristojni pa bodo v pripravljenosti celo noč.

Ob pregledu stanja po petkovem deževju so ugotovili, da je en most v občini na novo spodjedlo, tam bodo zdaj namestili večje kamenje in ga tako skušali obvarovati. "Resnično si ne želim, da odnese še en most," je dejala županja.

Opozorila je še, da vodotoki po avgustovskih poplavah še niso sanirani. Občina je septembra začela sanacijo cest, vodotoki pa so v pristojnosti Direkcije RS za vode, kjer pa so "na žalost naredili premalo".

Ljubno ob Savinji in okoliška naselja so v avgustovskih poplavah utrpela ogromno škode. Foto: STA

Župan občine Luče Klavdij Strmčnik pa je dejal, da trenutno čistijo vodotoke, da bodo omogočili nemoteno odtekanje. "Čeprav zadnja napoved ni tako problematična, napovedujejo od 10 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar bi morali vodotoki prenesti," je ocenil. Na terenu imajo tudi nekaj mehanizacije, ki bo sproti čistila struge.

Na območju občine so prejšnji teden evakuirali prebivalce Strug pri Lučah, ki zaradi plazu v Strugah ostajajo evakuirani. Višje od plazu ob potoku pa so še tri hiše, kjer je petkovo deževje naneslo nov material, a današnja napoved "ni tako ekstremna in bo voda lahko normalno odtekla po teh vodotokih", zato teh prebivalcev ne bodo evakuirali.

Na napovedane obilne padavine se pripravljajo tudi v občini Ljubno, je za STA potrdil župan Franjo Naraločnik. Vse ekipe civilne zaščite so že pripravljene "tako za opazovanje kot za morebitne intervencije". Z vso težko mehanizacijo delajo zaščite lokalnih cest in nekaterih zaselkov, pripravljajo tudi brežine, da bodo čim dlje zdržale pritisk vode, prva prioriteta pa je tudi čim bolj zaščititi stanovanjske hiše in industrijsko-poslovno cono.

Na Obali v pričakovanju visokega plimovanja, Luka Koper zaradi vetra priprta za promet

Vreme na Obali že povzroča nevšečnosti. Ob 17. uri je zaradi močnega vetra koprska uprava za pomorstvo in promet namreč že priprla koprsko pristanišče za pomorski promet, je razvidno s spletne strani Uprave za zaščito in reševanje. Danes ponoči in v petek dopoldne pa pričakujejo povišano gladino morja.

27. oktober, poplavljen Portorož. Foto: Neurje.si/Janez Kočar

Ob nočni plimi med 21. in 4. uro lahko morje poplavi do višine 30 oziroma 40 centimetrov. Morje bo v tem času močno vzvalovano, napovedujejo meteorologi.

V Občini Izola so tako aktivirali intervencijske službe, gasilci so že popoldne začeli nameščati protipoplavne baraže, v pripravljenosti so tudi pripadniki civilne zaščite.

V Dravogradu v pripravljenosti zaradi napovedanega naraščanja reke Drave

Zaradi napovedanega naraščanja reke Drave so v Dravogradu že stekle preventivne aktivnosti, z občine pa k samozaščitnemu ravnanju pozivajo tudi občane. Gasilci bodo od danes zvečer v pripravljenosti, občanom bodo v petek na voljo vreče in pesek. Po pričakovanjih bodo sprožili tudi sireno z znakom za splošno nevarnost.

Ko bo reka Drava, ki v Dravograd priteče iz sosednje Avstrije, dosegla pretok 1200 kubičnih metrov na sekundo, bodo sprožili sireno z znakom za splošno nevarnost, so danes sporočili z Občine Dravograd.

Narasla reka Drava, november 2019. Foto: STA ,

Občina je danes z avstrijske strani prejela obvestilo, da se za petek v popoldanskih urah pričakuje povečan pretok reke Drave. Pretok naj bi dosegel 1700 kubičnih metrov na sekundo z možnim razponom okoli 250 kubičnih metrov več ali manj od te številke. "To pomeni, da se pričakuje poplavljanje v najbolj ogroženih delih na Ribiški poti in ob reki Meži," so opozorili na občini.

Gasilci, ki bodo že od današnjega večera v pripravljenosti za opazovanje večjih plazov in stanja ob reki Dravi, bodo v petek čez dan zaščitili najbolj ogrožene objekte, hkrati bodo občanom na že znani lokaciji pod mostom pri dravograjski pošti za izvedbo samozaščitnih ukrepov ob objektih na voljo pesek in vreče.

"Prav tako prosim, da prebivalci naselja Meža bloki in Džungla iz kletnih prostorov umaknete predmete in da ta dan prestavite avtomobile na višje ležeče območje," so zapisali na občini.

K samozaščitnemu ravnanju občane pozivajo tudi druge koroške občine. Da je v petek možno razlivanje reke Drave, opozarjajo tudi v Občini Vuzenica, kjer je, tako kot v Dravogradu, še vedno živ spomin na katastrofalno poplavljanje reke Drave v začetku novembra 2012.

Tudi Občina Prevalje sporoča občanom, da si lahko zaščitne protipoplavne vreče s peskom napolnijo na lokaciji nasproti gasilskega doma na Prevaljah.

Vremenoslovci do petka zjutraj pričakujejo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Za severozahod države je Agencija RS za okolje zaradi padavin za popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Na fotografiji razmere v občini Prevalje, avgust 2023. Foto: Gasilci Prevalje / Facebook

V kulturnem domu v Kneži urejajo namestitveni center za morebitne evakuirane prebivalce

Na območju Baške grape danes zaradi napovedanih nalivov v več krajih pripravljajo nastanitvene kapacitete za morebitne evakuirane prebivalce. Največ postelj bo na voljo v kulturnem domu v Kneži, del nastanitvenih kapacitet pa bo na voljo tudi v domu upokojencev v Podbrdu, je pojasnil poveljnik civilne zaščite za Severno Primorsko Samuel Kosmač.

Kot je za STA pojasnila sekretarka območnega združenja Rdečega Križa v Novi Gorici Neli Skočaj, njihovi pripadniki v dvorani kulturnega doma v Kneži že urejajo namestitveni center za morebitne evakuirane prebivalce.

"To pomeni postelje, odeje, vzglavnike, rjuhe oziroma vse, kar sodi k takšni zasilni nastanitvi," je poudarila. Največ postelj bo na voljo v dvorani kulturnega doma v Kneži, štiri ali pet postelj pa bodo uredili v zadružnem domu v bližnji vasi Podmelec. V Knežo so za zdaj pripeljali sto postelj, če bo treba, pa jih bodo pripeljali še več, je dodala.

"Na Rdečem križu smo zadolženi, da organiziramo namestitev, razdelimo hrano in da nudimo laično psihosocialno podporo, če je to potrebno. Za vse ostalo pa poskrbi civilna zaščita," je poudarila Skočaj. Ljudem sicer svetuje, naj se pripravijo na morebitno evakuacijo, vzamejo s seboj najnujnejše stvari in poskrbijo za hišne ljubljenčke.

V kamniški občini gasilci budno spremljajo plaz Blate

V kamniški občini ob napovedanih obilnih padavinah v noči na petek gasilci budno spremljajo stanje plazu Blate, ki bi v primeru proženja ogrozil okrog 60 hiš. Stanje plazu je po besedah podžupana Kamnika Uroša Pirca za zdaj nespremenjeno, še vedno pa poteka montaža zank za alarmiranje prebivalcev, evakuirali pa za zdaj niso še nikogar.