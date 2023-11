Prihajajo izredne razmere: Šestan podpisal odredbo za dvig pripravljenosti #video

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je na novinarski konferenci Arsa poudaril, da opozorila niso namenjena temu, da bi se iz koga norčevali, ampak temu, da bi ohranili življenja. Povedal je, da bo podpisal odredbo za dvig pripravljenosti pristojnih služb na območju celotne Slovenije, razen v Prekmurju.

Polajnar: Še danes popoldne imamo čas za samozaščitne ukrepe

"Danes ponoči in jutri nas čakajo jesenske poplave. Smo globoko v jeseni in vegetacija ne ponuja več zaščite, zato bodo reke hitro naraščale in poplavile v večjem obsegu. V okolici Ljubljane bo velik pretok Save, podoben poplavam pred desetletjem. Pričakujemo hudourniški odtok v Posočju, na območju Idrije in Cerkljanskega. Ta odtok bo polnil struge večjih rek. Nalivi se lahko pojavijo tudi na območju Vipave in na obali," je dejal hidrolog Janez Polajnar.

Druge neugodne razmere bodo na reki Dravi, kjer jutri in v noči na soboto pričakujemo poplavljanje v srednjem toku, je dodal Polajnar. Danes popoldne imamo čas za samozaščitne ukrepe. Očistimo odtoke, umaknimo avtomobile, ko bo najhuje, pa je najpomembnejše, da se umaknemo sami in ne rešujemo imetja, je še poudaril.

Glavnina padavin ponoči

"Danes smo priča enemu najglobljih ciklonov v zadnjih desetletjih. Ob morju bo zvečer zapihal močan jugo, prinašal bo zelo vlažen morski zrak. Ob sami fronti pričakujemo kar močne nalive, ki bodo prečkali celotno ozemlje Slovenije, največ padavin pričakujemo v Posočju. V 24 urah na območju severozahodne Slovenije pričakujemo nekje med 120 in 140 milimetri padavin. Glavnina padavin se bo odvila prek noči. Najbolj kritičen del bo noč, potem pa se bodo razmere umirile," je povedal meteorolog Brane Gregorčič.

"Danes smo priča enemu najglobljih ciklonov v zadnjih desetletjih," je dejal Brane Gregorčič. Foto: Arso

Neža Kodre z direkcije za vode je povedala, da trenutno izvajajo izredne ukrepe po vsej Sloveniji. Na terenu je 212 ekip, ki vzpostavljajo pretočnost vodotokov. Glede na napovedane razmere bo na vodotokih pozno popoldne umaknjena mehanizacija. Dežurne ekipe bodo intervenirale pri pretočnosti odtokov. Vse ekipe ostajajo v pripravljenosti. Tudi mi prosimo vse prebivalce, da s priobalnih območij umaknejo materiale, ki bi lahko zamašili odtoke. To so drva, bale sena in podobno.

Viharno vreme v noči na petek



🌀 Nad južnim delom Britanskega otočja je nastalo zelo globoko ciklonsko območje. Z njim povezana hladna fronta se prek Francije hitro pomika proti Alpam in bo v noči na petek prešla tudi Slovenijo.



🧵1/9 pic.twitter.com/xsS1X3nLM7 — ARSO vreme (@meteoSI) November 2, 2023

Na čiščenje odtokov in na to, da je predvsem v primerih, kjer to dimenzije omogočajo, vredno plazove in njihove odlomne robove pokriti s folijami, je opozoril tudi geolog Miloš Bavec.

Miloš Bavec, direktor Geološkega zavoda Slovenije: Kljub temu, da smo že nekoliko vajeni plazenja in tovrstnih pojavov, so danes razmere še dodatno zaostrene. Poleg območij, kjer bodo padavine najhujše, opozarjamo tudi na območja, ki so bila že do zdaj prizadeta. pic.twitter.com/HWG8icCr3Y — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 2, 2023

Arso zaradi obilnih padavin za severozahod izdal rdeče opozorilo

Vremenoslovci od danes popoldne do petka zjutraj pričakujejo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Za severozahod države je Arso zaradi padavin za popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra za zahodni del oranžno opozorilo velja že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo.

"Od četrtka popoldne do petka zjutraj pričakujemo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja bo predvidoma padlo od 120 do 240 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod v hribovitih predelih po Sloveniji bo padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter," so pojasnili na agenciji za okolje.

Po njihovih napovedih se bo čez dan krepil južni do jugozahodni veter, ob morju jugo, ki bo najmočnejši v prvem delu in sredi noči na petek, ko bo v sunkih dosegal hitrosti od 70 do 100 kilometrov na uro, v višjih legah tudi več.

Šestan ob napovedanih nalivih poziva k odstranitvi odpadlega listja z dvorišč in ulic



Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan poziva pristojne službe in prebivalce, da z dvorišč in ulic očistijo odpadlo listje in s tem ob napovedanih nalivih preprečijo zamašitev odtočnih kanalov in lokalno poplavljanje, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Nevarnost zemeljskih plazov

Na Arsu so zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdali posebno vremensko napoved za območje gorenjske, savinjske in koroške regije.

Kot opozarjajo, bo danes dopoldne občasno deževalo predvsem na Gorenjskem, popoldne in zvečer pa se bodo padavine krepile in razširile tudi nad koroško in savinjsko regijo. Do večera bo na Gorenjskem padlo od 10 do 30, v Baški grapi okoli 70 litrov dežja na kvadratni meter, drugod manj.

V noči na petek bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, ki jo bodo spremljali nevihte, nalivi in močnejši sunki vetra. V zelo kratkem času od danes zvečer do petka zjutraj bo na območju koroške in savinjske regije padlo od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, na Gorenjskem od 60 do 100, na območju Baške grape pa tudi okoli 150 litrov na kvadratni meter. V petek čez dan bo občasno deževalo, pade lahko še okoli deset litrov dežja na kvadratni meter.

Občasno bo deževalo tudi v noči na soboto, v soboto čez dan bo večinoma suho. V noči na nedeljo bodo padavine ponovno zajele vse območje. Padlo bo lahko še od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, na območju Baške grape lahko krajevno tudi okoli 100 litrov na kvadratni meter.

Reke bodo začele močno naraščati

Na Arsu napovedujejo, da bodo danes zvečer in ponoči reke začele močno naraščati, sprva na severozahodu, kasneje pa tudi drugod po Sloveniji. Poplavljale bodo reke v Posočju, reke v porečju Sore na Idrijsko-Cerkljanskem, Sava Bohinjka ter Sava v srednjem in zgornjem toku.

Na celotnem območju severozahodne Slovenije in delu osrednje Slovenije ter ob obali so verjetne poplave hudourniških vodotokov in zaledne padavinske vode. Poplavljanje rek je mogoče tudi na Vipavskem, Savinjskem in na Koroškem, opozarja Arso.

Pretok Drave se bo na meji z Avstrijo od današnjega večera postopno povečeval. V jutranjih urah se bo Drava razlivala na najbolj izpostavljenih delih, čez dan se bodo poplavljene površine vzdolž celotne Drave povečevale. Po navedbah Arsa lahko Drava v petek popoldne poplavi tudi v večjem obsegu.

Kakšno bo vreme danes?

Danes bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Dež se bo čez dan krepil in se popoldne pomaknil tudi proti vzhodnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine z nevihtami in nalivi zajele vso Slovenijo. Še bo vetrovno.

V petek bodo še občasne padavine. Čez dan se bo deloma zjasnilo, le na zahodu bo še ostalo pretežno oblačno. Meja sneženja bo večinoma na nadmorski višini okoli 1.500 metrov. Jugozahodni veter bo popoldne slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 8 do 14, ob morju do 18 stopinj Celzija.

V soboto naj bi bilo suho

V noči na soboto bodo padavine prehodno spet pogostejše. V soboto čez dan bo večinoma suho, deloma se bo razjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer se bo od zahoda ponovno pooblačilo, padavine z nevihtami in nalivi bodo v noči na nedeljo zajele vso Slovenijo. V nedeljo popoldne bodo padavine oslabele, deloma se bo razjasnilo.