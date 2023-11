Grozljiv zločin: ruski okupatorji med spanjem ubili devetčlansko ukrajinsko družino #vŽivo

Devetčlansko ukrajinsko družino iz Donecka, regije, ki jo zasedajo Rusi, so med spanjem ustrelili, poroča CNN. Ukrajinsko tožilstvo regije Doneck je sporočilo, da so oboroženi moški v "vojaški uniformi zahtevali, da tam živeča družina izprazni hišo, saj da se bo vanjo naselila enota ruske vojske". Ko je lastnik hiše to zavrnil, so "napadalci njegovim družinskim članom zagrozili s fizičnim nasiljem in odšli", je v ponedeljek sporočil urad. Nekaj dni kasneje so se strelci vrnili in "ustrelili vseh devet članov družine, ki so takrat spali", je še sporočilo ukrajinsko tožilstvo.

Devetčlansko družino, vključno z dvema majhnima otrokoma, so našli ustreljeno v njihovem domu v vzhodnoukrajinskem mestu Volnovaha, ki ga zaseda Rusija. Uboj je sprožil veliko ogorčenje in preiskave tako ukrajinskih kot ruskih služb.

Slike ukrajinskega tožilstva regije Doneck so pokazale grozljivo prizorišče umora več družinskih članov, ki so bili ustreljeni v svojih posteljah, še vedno stisnjeni drug k drugemu, na stenah pa je bila vidno pobrizgana kri.

Ukrajina trdi, da so družino ubile ruske okupacijske sile, medtem ko ruske oblasti trdijo, da so zaradi umorov aretirali dva ruska vojaka. Ruske sile Volnovaho zasedajo od marca 2022.

Ruski preiskovalci so medtem objavili, da so v povezavi z umorom v ponedeljek pridržali dva ruska vojaka. Identificirani osumljenci so "ruski vojaški uslužbenci z Daljnega vzhoda, ki služijo po pogodbi", je v izjavi zapisal Preiskovalni odbor Ruske federacije za tako imenovano Ljudsko republiko Doneck.

Ruski preiskovalci so povedali še, da je po prvih ocenah motiv zločina "konflikt na domu". Osumljence so pridržali in odpeljali na preiskovalni oddelek, kjer skušajo ugotoviti vse okoliščine dogodka in zbrati dokazno gradivo, pojasnjujejo na komisiji.

Ta mesec so se ukrajinske sile sicer uprle vnovični ruski ofenzivi v vzhodni Ukrajini. Ukrajina je odredila tudi obvezno evakuacijo civilistov, zlasti otrok na območjih blizu frontnih črt na vzhodu in jugu.