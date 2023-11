Poudarki dneva:



21.20 ZN: Izraelski napadi na begunsko taborišče v Gazi bi lahko bili vojni zločin

19.16 Hamas grozi s ponovitvijo terorističnih napadov na Izrael

17.00 Jordanija bo iz Izraela odpoklicala veleposlanika

16.34 V novem napadu na begunsko taborišče v Gazi več deset mrtvih

13.12 Prva reševalna vozila z ranjenimi iz Gaze prispela v Egipt

13.10 RSF s pritožbo na ICC zaradi vojnih zločinov nad novinarji v Gazi

13.07 Iran poziva muslimanske države k prekinitvi trgovinskih odnosov z Izraelom

12.04 V napadu na begunsko taborišče po navedbah Hamasa ubitih sedem talcev

9.50 Po odprtju mejnega prehoda Rafa bodo Gazo danes lahko zapustili prvi tujci in ranjeni

9.45 Izraelska vojska od začetka spopadov zadela 11 tisoč ciljev v Gazi

21.20 ZN: Izraelski napadi na begunsko taborišče v Gazi bi lahko bili vojni zločin

Smrtonosni izraelski zračni napadi na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze, v katetrem je bilo ubitih več deset ljudi, bi "lahko štel za vojni zločin", so sporočili iz Urada ZN za človekove pravice. Izraelska vojska je omenjeno taborišče v dveh dneh napadla dvakrat.

"Glede na veliko število civilnih žrtev in obseg uničenja po izraelskih zračnih napadih na begunsko taborišče Džabalija imamo resne pomisleke, da gre za nesorazmerne napade, ki bi lahko pomenili vojne zločine," je urad zapisal na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Civilna zaščita v palestinski enklavi, kjer je na oblasti gibanje Hamas, je sporočila, da so bile v novem napadu ubite celotne družine.

"To je le zadnje grozodejstvo, ki je doletelo ljudi v Gazi, kjer so boji prešli v še bolj grozljivo fazo, z vedno bolj grozljivimi humanitarnimi posledicami," je danes opozoril vodja službe za humanitarne zadeve in nujno pomoč ZN Martin Griffiths. Kot je dejal, "se zdi, da svet ne more ali noče ukrepati".

19.16 Hamas grozi s ponovitvijo terorističnih napadov na Izrael, ki po njihovem mnenju nima pravice obstajati

Visoki predstavnik Hamasa Ghazi Hamad je v intervjuju za informativni program libanonske televizijske postaje LBCI, ki je potekal že prejšnji teden, napovedal, da bo palestinska skrajna organizacija Hamas napade na Izrael, kot je bil tisti 7. oktobra, izvajala znova in znova, dokler izraelska država ne bo prenehala obstajati.

Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat the October 7 Attack Time and Again Until Israel Is Annihilated; We Are Victims - Everything We Do Is Justified #Hamas #Gaza #Palestinians pic.twitter.com/kXu3U0BtAP — MEMRI (@MEMRIReports) November 1, 2023

"Izrael nima mesta na naši zemlji, to državo je treba odstraniti," je za libanonsko televizijo dejal Hamad in napovedal, da bo oblast Gaze ponovila koordinirani napad s 7. oktobra, ko so palestinski skrajneži ubili več kot 1.400 državljanov Izraela in drugih držav, med katerimi je bila večina civilistov, ter zajeli okrog 240 talcev.

"7. oktober, 10. oktober, milijonti oktober, vse, kar počnemo, je upravičeno. Nihče nas ne sme kriviti za nič," je zatrdil Hamad. Glede prvotnega terorističnega napada 7. oktobra je dodal, da pripadniki Hamasa niso želeli škodovati civilistom, a je na terenu prišlo do "določenih zapletov". Kakšen zaplet je povzročil masakre civilnih žrtev na glasbenem festivalu in v številnih kibucih, sicer ni pojasnil.

17.00 Jordanija bo iz Izraela odpoklicala veleposlanika

Jordanija je danes sporočila, da bo v znamenje protesta proti izraelski vojaški ofenzivi na območju Gaze iz Izraela nemudoma odpoklicala svojega veleposlanika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zavračamo in obsojamo nadaljevanje izraelske vojne v Gazi, ki ubija nedolžne ljudi in povzroča humanitarno katastrofo brez primere," je danes sporočilo jordansko zunanje ministrstvo. Kot so dodali, bodo izraelsko zunanje ministrstvo pozvali, naj "ne pošilja nazaj v Jordanijo svojega veleposlanika, ki je pred tem zapustil kraljestvo".

Od začetka vojne med Izraelom in Hamasom 7. oktobra je v jordanski prestolnici potekalo več protestov v znak solidarnosti s Palestinci, na katerih so zahtevali preklic mirovne pogodbe med Jordanijo in Izraelom ter zaprtje izraelskega veleposlaništva.

16.34 V novem napadu na begunsko taborišče v Gazi več deset mrtvih

Izraelska vojska je danes ponovno napadla begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze, pri tem je bilo ubitih več deset ljudi, so danes sporočile oblasti v oblegani palestinski enklavi. ZN so napade na največje begunsko taborišče v Gazi ostro obsodili.

Civilna zaščita v palestinski enklavi, kjer je na oblasti gibanje Hamas, je sporočila, da so bile v novem napadu ubite celotne družine.

"To je le zadnje grozodejstvo, ki je doletelo ljudi v Gazi, kjer so boji prešli v še bolj grozljivo fazo, z vedno bolj grozljivimi humanitarnimi posledicami," je danes opozoril vodja službe za humanitarne zadeve in nujno pomoč ZN Martin Griffiths. Kot je dejal, "se zdi, da svet ne more ali noče ukrepati".

V napadu na begunsko taborišče Džabalija je bilo v torek ubitih približno 50 ljudi, še okoli 150 je bilo ranjenih. Po navedbah Izraela je bil v napadu ubit tudi eden od poveljnikov Hamasa, ki je načrtoval napade na Izrael 7. oktobra. Izrael je po torkovem napadu danes sporočil, da so kopenske enote ob podpori letalskih sil in mornarice napadle več "terorističnih ciljev" na celotnem območju Gaze, vključno s poveljniškimi centri Hamasa in terorističnimi celicami.

13.12 Prva reševalna vozila z ranjenimi iz Gaze prispela v Egipt

Prva reševalna vozila z ranjenimi civilisti iz Gaze so danes prek mejnega prehoda Rafa prispela v Egipt, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Prek mejnega prehoda naj bi danes iz Gaze dovolili odhod približno 90 ranjencem ter do 500 tujcem in osebam z dvojnim državljanstvom.

Prehod naj bi odprli po tem, ko je bil s posredovanjem Katarja in ZDA dosežen dogovor med Egiptom, Izraelom in Hamasom.

Na območju Gaze, kjer je 2,4 milijona ljudi več kot tri tedne ob katastrofalnem pomanjkanju osnovnih potrebščin priča neusmiljenemu izraelskemu bombardiranju, živijo imetniki potnih listov iz 44 držav ter 28 agencij, vključno z organi ZN, poroča AFP.

13.10 RSF s pritožbo na ICC zaradi vojnih zločinov nad novinarji v Gazi

Novinarji brez meja (RSF) so danes sporočili, da so vložili pritožbo pri Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) zaradi vojnih zločinov, storjenih nad novinarji v Palestini in Izraelu. Kot so opozorili, obseg in resnost mednarodnih zločinov proti novinarjem, zlasti v Gazi, zahteva prednostno preiskavo tožilca ICC.

Kot je na spletni strani zapisala nevladna organizacija s sedežem v Parizu, so vložili pritožbo zaradi vojnih zločinov, storjenih tako proti palestinskim novinarjem v Gazi kot tudi izraelskemu novinarju.

Ti novinarji so bili žrtve napadov, ki pomenijo najmanj vojne zločine, kar upravičuje preiskavo tožilca ICC, so zapisali v izjavi.

Pritožba, ki jo je RSF vložil 31. oktobra pri uradu tožilca ICC, podrobno opisuje primere devetih novinarjev, ubitih med opravljanjem svojega dela od 7. oktobra, in dveh drugih, ki sta bila ranjena. Navaja tudi namerno, popolno ali delno uničenje prostorov več kot 50 medijskih hiš v Gazi.

Po podatkih RSF je bilo od začetka vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas ubitih 34 novinarjev, od katerih jih je bilo najmanj 12 ubitih med opravljanjem dela, in sicer deset v Gazi, eden v Izraelu in eden v Libanonu.

"Obseg, resnost in ponavljajoča se narava mednarodnih zločinov, usmerjenih proti novinarjem, zlasti v Gazi, zahtevajo prednostno preiskavo tožilca ICC. K temu pozivamo že od leta 2018. Trenutni tragični dogodki kažejo na izjemno nujnost ukrepanja ICC," so še opozorili.

To je že tretja pritožba RSF tožilcu ICC glede vojnih zločinov proti palestinskim novinarjem v Gazi od leta 2018. RSF je podprl tudi pritožbo, ki jo je vložila televizija Al Jazeera v povezavi z ubojem palestinske novinarke Širin Abu Akleh na Zahodnem bregu maja lani, ki so jo v glavo ustrelile izraelske sile.

13.07 Iran poziva muslimanske države k prekinitvi trgovinskih odnosov z Izraelom

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes pozval muslimanske države, naj zaradi izraelske ofenzive na območje Gaze prekinejo trgovinske odnose z Izraelom. "Muslimanske države ne bi smele gospodarsko sodelovati s sionističnim režimom," je dejal in pozval k "blokadi izvoza nafte in hrane", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hamenej je okrcal zahodne vlade, ki da so se "postavile proti Palestini", pri čemer je imenoval Veliko Britanijo, Francijo in ZDA. "Muslimanski svet ne sme pozabiti, kdo izvaja pritisk na prebivalce Gaze. Ne gre le za sionistični režim," je dejal.

Iranski obrambni minister Mohamed Reza Aštiani pa je opozoril "nekatere evropske države, ki pomagajo" Izraelu, naj "pazijo, da ne razjezijo muslimanov".

Iran, ki finančno in vojaško podpira palestinski Hamas, je napad te skrajne skupine na Izrael 7. oktobra označil za "uspeh", vendar zanikal kakršnokoli vpletenost.

V zadnjih tednih so bili ameriške sile in njihovi zavezniki v Iraku in Siriji tarča več deset napadov z brezpilotnimi letali in raketami. Washington obtožuje Teheran, da je v te napade posredno vpleten, poroča AFP. Konec oktobra je Iran nakazal, da so ti napadi "odziv" na pomoč, ki so jo ZDA zagotovile Izraelu v vojni, ki se je začela 7. oktobra z napadom Hamasa na Izrael, in pozval Washington, naj "ustavi" svojo podporo Izraelu.

12.04 V napadu na begunsko taborišče po navedbah Hamasa ubitih sedem talcev

V izraelskem napadu na begunsko taborišče na severu Gaze je bilo v torek ubitih tudi sedem talcev, ki jih je med vdorom v Izrael 7. oktobra zajel Hamas, je danes sporočilo oboroženo krilo tega skrajnega palestinskega gibanja. Med ubitimi talci so tudi trije imetniki tujih potnih listov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V torkovem pokolu v Džabaliji je bilo ubitih sedem talcev, vključno s tremi imetniki tujih potnih listov," so sporočile Brigade Ezedima al Kasama, oboroženo krilo Hamasa, poroča AFP, ki dodaja, da teh trditev ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Vojaško krilo Hamasa je pred tem objavilo, da je bilo v izraelskih napadih na območju Gaze doslej ubitih približno 50 zajetih talcev.

Hamas je med napadom na Izrael v začetku oktobra, v katerem je bilo ubitih 1.400 ljudi, večinoma civilistov, po izraelskih navedbah zajel 240 talcev.

V izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo v torek ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 150 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Napad, v katerem naj bi ubili enega od poveljnikov Hamasa, je potrdil tudi Izrael.

9.50 Po odprtju mejnega prehoda Rafa bodo Gazo danes lahko zapustili prvi tujci in ranjeni

Na desetine tujcev in oseb z dvojnim državljanstvom bo danes lahko zapustilo območje Gaze preko mejnega prehoda Rafa, ki so ga prvič odprli za ljudi po napadih palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gazo bo lahko danes zapustilo tudi približno 90 bolnikov in ranjenih Palestincev.

Približno 500 tujcev in Palestincev z dvojnim državljanstvom ter približno 90 bolnikov in ranjenih naj bi danes zapustilo Gazo. Po poročanju britanskega BBC je bilo davi videti na stotine ljudi, med njimi družine z otroki, ki so čakali na palestinski strani mejnega prehoda Rafa, potem ko so odprli vrata prehoda v Egipt.

Na mejni prehod so medtem prispela tudi reševalna vozila, ki naj bi zapustila Gazo proti Egiptu. Vozila so pred tem prispela z egiptovske strani, da bi pobrala ranjence in jih prepeljala na zdravljenje v Egipt. Po navedbah dopisnika BBC Egipt kakih deset kilometrov od meje gradi poljsko bolnišnico.

Do odprtja Rafe, prek katerega bodo nekaterim tujcem omogočili zapustiti Gazo in evakuirati kritično ranjene, je po poročanju agencije Reuters prišlo v dogovoru z Egiptom ter Izraelom in Hamasom ob posredovanju Katarja in ZDA.

Konvoji s humanitarno pomočjo so v preteklih dneh prečkali Rafo med Egiptom in Gazo, vendar pa ljudem, z izjemo osvobojenih talcev, ni bilo dovoljeno zapustiti od spopadov razdejanega palestinskega območja, ki ga od napadov Hamasa na Izrael oblegajo izraelske sile.

Rafa je edini prehod na območju Gaze, ki ni pod nadzorom Izraela. Velja za najpomembnejšo točko prehoda za prebivalce Gaze, prek katere lahko zapustijo enklavo. Odprtje Rafe in kdo lahko prehaja prehod, je sicer strogo urejeno. V preteklosti je bila Rafa večkrat dlje časa popolnoma zaprta.

9.45 Izraelska vojska od začetka spopadov zadela 11 tisoč ciljev v Gazi

Izraelska vojska je danes sporočila, da so njene sile od začetka vojne s Hamasom izvedle napade na več kot 11 tisoč ciljev, ki so pripadali terorističnim organizacijam na območju Gaze. Izrael ob obleganju Gaze nadaljuje tudi obstreljevanje ciljev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije.

V izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo v torek ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 150 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Napad, v katerem naj bi ubili enega od poveljnikov skrajnega palestinskega gibanja Hamas, je v torek potrdil tudi Izrael.

Kot je danes sporočila izraelska vojska, so kopenske enote ob podpori letalskih sil in mornarice napadle več "terorističnih ciljev" na celotnem območju Gaze, vključno s poveljniškimi centri Hamasa in terorističnimi celicami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med spopadi na območju Džabalije na severu Gaze so izraelske enote identificirale Hamasove teroriste, ki so se skrivali v večnadstropni stavbi v bližini šole, zdravstvenega centra in vladnih uradov. Izraelska vojska je še navedla, da so njene zračne sile bombardirale tudi vozilo, oboroženo s protitankovskimi raketami, ki je peljalo proti izraelskim enotam.

Napad izraelske vojske na palestinsko begunsko taborišče na območju Gaze je danes ostro obsodil Iran. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je obsodil "brutalni napad" in glavnega sovražnika Islamske republike obtožil vojnih zločinov. Izraelsko bombardiranje največjega begunskega taborišča v Gazi je obsodila tudi Savdska Arabija, poroča AFP.

Preberite še: