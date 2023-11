Nemški obrambni minister svari: Evropi bi lahko grozila vojna

Kot meni nemški obrambni minister Boris Pistorius, bi morala imeti konflikt na Bližnjem vzhodu in vojna Rusije proti Ukrajini posledice, ki bi se kazale tudi v spremembah v nemški družbi. Posvaril je, da bi lahko Evropi grozila vojna, in poudaril, da bi morale države, kot je Nemčija, povečati zmogljivost svojih oboroženih sil za vzdrževanje miru v regiji, poleg tega pa spremeniti svojo miselnost v smeri, da je mogoča tudi vojna, in na to pripraviti tudi družbo.

"Moramo se navaditi na idejo, da bi v Evropi lahko obstajala nevarnost vojne," je povedal Pistorius in dodal, da bo obenem Nemčija v bližnjevzhodnem konfliktu naredila vse, da ne bo nadaljnjega zaostrovanja razmer.

"Kar je v 30 letih propadlo, ni mogoče nadoknaditi v 19 mesecih"

Nemški minister je zavrnil tudi očitke, da je bila zvezna vlada prepočasna pri odzivanju na dogajanje v svetu. "Ne gre veliko hitreje od tega," je dodal in povedal, da ne samo, da je bil ustanovljen poseben sklad za nemško vojsko (Bundeswehr) v vrednosti sto milijard evrov, ampak so sledile tudi strukturne spremembe.

"Bundeswehr, tako kot oborožene sile drugih držav, po 30 letih miru ni v stanju, v katerem bi sicer bil. Vsega, kar je v 30 letih propadlo, ni mogoče nadoknaditi v 19 mesecih," je med drugim povedal nemški obrambni minister.

Kot je znano, je kmalu po ruskem napadu na Ukrajino nemški kancler Olaf Scholz napovedal sto milijard evrov višje vojaške izdatke.

Scholz za nemška vlaganja in nadaljnjo podporo Ukrajini Nemški kancler Olaf Scholz je prejšnji teden Ukrajini ponovno zagotovil dolgoročno podporo Nemčije, tudi pri obnovi države, ki se sooča z rusko agresijo. Nemško gospodarstvo želi kljub trajajoči vojni več vlagati v Ukrajino, so poudarili na današnjem nemško-ukrajinskem poslovnem forumu v Berlinu, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski premier Denis Šmihal. "Ukrajina se lahko zanese na Nemčijo," je danes v Berlinu dejal Scholz, ki je Kijevu obljubil dolgoročno podporo svoje države. Scholz in minister za gospodarstvo Robert Habeck sta opozorila na olajšave za nemška podjetja pri državnih investicijah in izvoznih garancijah. Po Habeckovih besedah je ključno to, da zaupanje v naložbe ostane in da se ponovno vzpostavi. Številna podjetja imajo velik interes za razširitev partnerstev z ukrajinskimi podjetji, pa je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal predsednik nemške gospodarske zbornice Peter Adrian. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nagovoru prek video povezave dejal, da je Nemčija zanesljiv partner Ukrajine. Opozoril je na velik potencial gospodarskega sodelovanja. Glavna prioriteta je po njegovih besedah širitev obrambnega sektorja. Ukrajinski premier Šmihal pa je v svojem govoru na forumu poudaril pomen ustanovitve skupnega podjetja med nemškim proizvajalcem orožja Rheinmetallom in ukrajinskim državnim podjetjem Ukrainian Defence Industry JSC, nekdaj znanim kot Ukroboroprom. To je bilo zdaj registrirano pri pristojnih organih, poroča dpa. vir: STA

