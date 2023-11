Vodstvo jemenskih Hutijev je danes tudi uradno oznanilo, da so proti skoraj dva tisoč kilometrov oddaljenemu Izraelu izstrelili rakete in brezpilotne letalnike. Predstavnik Hutijev Yahya Saree je danes tudi napovedal, da je to šele začetek in da lahko Izrael pričakuje nove napade, ki bodo "Palestincem pomagali do zmage".

Uporniško gibanje Hutijev, ki v Jemnu predstavlja neuradno oblast, je po poročanju tiskovne agencije Reuters potrdilo, da je bil njihov zadnji napad na cilje v Izraelu z balističnimi raketami in droni že tretji od 7. oktobra, ko so palestinski skrajneži z masakrom krepko več kot tisoč Izraelcev in državljanov drugih držav podrli zadnjo domino, ki je sprožila aktualni konflikt ter silovit in neusmiljen odziv Izraela.

Slogan jemenskih Hutijev je: "Smrt Ameriki, smrt Izraelu, Judje naj bodo prekleti, zmaga Islamu." Foto: Reuters

Izstrelki Hutijev, ki uživajo podporo Irana, niso zadeli svojih tarč. Izraelska vojska je namreč sporočila, da je sestrelila več izstrelkov, ki so prečkali Rdeče morje. Razdalja med Sana'o, prestolnico Jemna, in večjimi mesti v Izraelu je ogromna, okrog dva tisoč kilometrov.

To ne pomeni, da so napadi na Izrael iz Jemna nemogoči, še več, eden od jemenskih projektilov je po navedbah IDF pred dnevi celo preletel Izrael in povzročil škodo v Egiptu. Ena od raket iz Jemna naj bi medtem neuradno zadela tudi Jordanijo.

Današnja potrditev vodstva Hutijev, da se bodo z rednimi napadi, uperjenimi zoper Izrael, uradno pridružili vojni med Izraelom in Hamasom, sproža nov val negotovosti in skrbi, da se bo za zdaj še lokalizirani konflikt razširil na večje območje. Izrael so od 7. oktobra namreč že napadli tudi iz smeri Libanona.

🇾🇪🚀🇮🇱IDF air defense was used to intercept Houthi projectiles in the Red Sea - Eliat axis for the first time in the war



Eilat is Israel's only harbour at the Red Sea. https://t.co/yljicxyUPw pic.twitter.com/7n3mAcZ7kT — Hawkeye1812Z (@Hawkeye1745) October 31, 2023

19.36 Blinken v kongresu poudaril nujnost pomoči za Ukrajino in Izrael

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes v ameriškem kongresu skupaj z obrambnim ministrom Lloydom Austinom poudaril nujnost potrditve pomoči za Ukrajino in Izrael. Kot je dejal, želi ruski predsednik Vladimir Putin izkoristiti vojno na Bližnjem vzhodu za zmanjšanje zahodne podpore Kijevu. Zaslišanje so večkrat prekinili protestniki.

Vlada predsednika ZDA Joeja Bidna si že nekaj časa želi, da kongres potrdi dodatno pomoč za Ukrajino, od nedavno pa tudi za Izrael. Republikanci nad to idejo niso preveč navdušeni, novi predsednik predstavniškega doma Mike Johnson pa celo povezuje potrditev pomoči z zmanjšanjem proračunske porabe.

19.07 Borrell obsodil nasilje naseljencev na Zahodnem bregu

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v ponedeljek in danes v pogovorih s predstavniki Savdske Arabije, Jordanije, Egipta in Organizacije za islamsko sodelovanje (OIC) obsodil napade naseljencev na Palestince na Zahodnem bregu.

S savdskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom se je danes pogovarjala tudi ministrica Fajon. Kot je prek omrežja X sporočilo zunanje ministrstvo, se je Fajonova s kolegom pogovarjala o nujni potrebi po zadostni in neovirani humanitarni pomoči v Gazi. Strinjala sta se, da ni izgovora za teror in da se mora nasilje končati, da bi zagotovili podlago za gradnjo miru v regiji. Foto: Robi Poredoš, STA

Borrell je sogovornike seznanil z odločitvami na nedavnem vrhu EU, kjer so voditelji držav članic pozvali k humanitarnim premorom v Izraelu in Gazi, da bi pomoč čim prej dosegla tiste, ki jo potrebujejo.

Voditelji so prav tako izrazili podporo EU Izraelu do samoobrambe v skladu z mednarodnim pravom ter ostro obsodili teroristične napade Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra.

V pogovorih z zunanjimi ministri treh arabskih držav in generalnim sekretarjem OIC Hiseinom Brahimom Taho se je Borrell dotaknil tudi razmer na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so izraelske sile v zadnjih tednih okrepile svoje aktivnosti.

Ob tem je Borrell izrazil skrb in obsodil napade tamkajšnjih izraelskih naseljencev na Palestince, so sporočili iz Bruslja.

16.39 V napadu na begunsko taborišče v Gazi najmanj 50 mrtvih

V izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo danes ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 150 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. V Gazi medtem še naprej potekajo intenzivni spopadi med izraelskimi silami in Hamasom, pri čemer Izrael trdi, da je ubil več deset pripadnikov te oborožene skupine.

Vodja civilne zaščite v Gazi je opozoril, da je bilo taborišče popolnoma uničeno. "Na območju živi na stotine državljanov. Okupacijske zračne sile pa so to okrožje uničile s šestimi bombami ameriške izdelave," je dejal. Foto: Guliverimage

"Več kot 50 ljudi je mrtvih, okoli 150 ranjenih ter na desetine pod ruševinami v izraelskem pokolu, katerega tarča so bili domovi v taborišču Džabalija na severnem območju Gaze," je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje.

16.19 Izrael nadaljuje vojaške aktivnosti v Libanonu in na Zahodnem bregu

Izraelske sile ob obleganju Gaze nadaljujejo vojaške aktivnosti tudi v Libanonu, kjer je izraelsko letalstvo ciljalo "teroristično infrastrukturo" Hezbolaha. Razmere se zaostrujejo še na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so izraelske varnostne sile v dveh ločenih incidentih ubile dve osebi.

Izraelska vojska trdi, da je infrastrukturo v Libanonu ciljala v odziv na več raket, ki da so priletele na izraelsko ozemlje.

Šiitsko oboroženo gibanje Hezbolah in izraelske sile se od začetka najnovejše zaostritve bližnjevzhodnega konflikta medsebojno obstreljujejo, pri čemer sta obe strani utrpeli smrtne žrtve.

15.34 Provokacija, napaka ali kaj tretjega? Izrael izginil z zemljevida.

Digitalna zemljevida kitajskih tehnoloških velikanov Baiduja in Alibabe, ki veljata za kitajska sodobnika pri nas zelo znanega Googlovega Zemljevida, ne prikazujeta imena države Izrael, je poročal The Wall Street Journal. Ali gre za novo spremembo ali za dlje časa trajajoče stanje, ni znano, se pa uporabniki kitajskih družbenih omrežij o tem pogovarjajo šele od napada Hamasa na izraelske civiliste in vojake 7. oktobra.

Več uporabnikov družbenih omrežij je kitajska tehnološka velikana Baidu in Alibaba obtožilo, da sta besedo Izrael namenoma izbrisala s svojih spletnih zemljevidov.

Po poročanju Telegrapha so se na obtožbe odzvali pri Baiduju in pojasnili, da se pri nekaterih državah njihovo ime pojavi šele ob približanju pogleda. Na Baidujevem zemljevidu ime Izrael kljub temu še vseeno ni vidno, videti pa je mogoče, na primer, ime Libanona, ki je glede na površino več kot dvakrat manjša država od Izraela.

Pogled na zemljevid Baidu Maps z Googlovim prevajalskim orodjem razkrije, da Izrael res manjka, preostale države pa so naštete. Foto: Matic Tomšič

Če uporabniki z iskalnikom obeh zemljevidov iščejo Izrael, jih zemljevid sicer usmeri na pravo lokacijo in prikaže tudi izraelska mesta, a ime države še vedno ne bo vidno.

Kaj je v resnici v ozadju manjkajočega imena izraelske države in ali je bil morda vpleten uradni Peking – ta ima dolgo zgodovino tarnanja zaradi zemljevidov sveta, ki ozemlja Kitajske ne prikazujejo v skladu s kitajskimi teritorialnimi zahtevami –, trenutno ni znano.

Ob približanem pogledu je jasno razvidno tudi ime Libanona. Foto: Matic Tomšič

Stališče Kitajske glede vojne v Izraelu je sicer nekoliko razdvojeno, saj po eni strani podpira izraelsko pravico do samoobrambe, hkrati pa Izrael poziva k prekinitvi ognja, kar pa izraelski politični vrh pogojuje izključno z brezpogojno predajo Hamasa.

14.03 Izraelski veleposlanik pri ZN si je nadel rumeno zvezdo in zasmehoval VS ZN

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan si je v ponedeljek med zasedanjem Varnostnega sveta ZN nadel rumeno Davidovo zvezdo, kakršno so morali judje nositi pod nacisti. V nagovoru je zasmehoval VS ZN in poudaril, da bo zvezdo nosil, dokler ta ne bo obsodil grozodejstev Hamasa. Spominski center holokavsta Jad Vašem je že obsodil njegova ravnanja.

Israeli Ambassador to the UN Gilad Erdan Addressing the UN Security Council meeting used the Holocaust card to deviate the attention from the war crimes Israel is commiting against the Palestinians, watch this video with a young Norman Finkelstein epic speech on the Holocaust… pic.twitter.com/7n3Er9YsmX — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) October 31, 2023

Erdan je izraelsko kopensko ofenzivo na območju Gaze primerjal z izkrcanjem zaveznikov v Normandiji leta 1944. Zasmehoval je VS ZN, češ da, če bi obstajal ob izkrcanju zavezniških sil, bi verjetno v organu "potekala burna razprava o tem, koliko elektrike in goriva imajo prebivalci Münchna".

Poudaril je, da je primerjava števila žrtev na obeh straneh po napadu Hamasa na Izrael v začetku meseca enako nedopustna kot primerjava nemških in britanskih žrtev v drugi svetovni vojni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zahtevo po prekinitvi ognja na Bližnjem vzhodu pa je primerjal z zahtevo po prekinitvi ognja, preden so Rusi leta 1943 ponovno zavzeli Stalingrad.

Njegovo nošenje rumene zvezde je kritiziralo vodstvo spominskega centra holokavsta Jad Vašem in opozorilo, da veleposlanik sramoti tako žrtve holokavsta kot tudi državo Izrael. Ob tem ga je pozvalo, naj namesto zvezde nosi izraelsko zastavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Erdan si je zvezdo, na kateri v angleščini piše "nikoli več", nadel v času, ko je VS ZN zavrnil že štiri osnutke resolucij glede najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize.

Ker VS doslej ni bil zmožen sprejeti resolucije, je konec spopadov in neoviran dostop humanitarne pomoči v Gazo prejšnji teden z resolucijo, ki jo je podprla tudi Slovenija, podprla Generalna skupščina ZN.

10.48 Izrael nadaljuje smrtonosne napade na Gazo

Izraelske sile so ponoči nadaljevale silovito obstreljevanje Gaze, kjer so se tudi neposredno spopadle s pripadniki Hamasa. Vojska trdi, da je v zadnjem dnevu zadela 300 tarč, povezanih s to palestinsko oboroženo skupino. V najnovejših napadih na oblegano enklavo je bilo ubitih več deset civilistov.

Izraelska vojska napada vse dele Gaze. "Naše dejavnosti so osredotočene na severni del Gaze, ki je težišče Hamasa, vendar še naprej nadaljujemo napade tudi v drugih delih Gaze," je povedal tiskovni predstavnik vojske.

Foto: Guliverimage

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera je bilo v napadu na stanovanjsko hišo v južnem mestu Rafa ubitih 18 ljudi. V drugem napadu na hišo v Rafi pa je bilo ubitih še devet ljudi, več je ranjenih. Najmanj 18 ljudi, večinoma žensk in otrok, je umrlo v obstreljevanju predela Al Zavaida v osrednji Gazi.

Palestinski Rdeči polmesec opozarja, da so se ponoči nadaljevali tudi izraelski napadi v bližini bolnišnice Al Kuds v mestu Gaza, v katero naj bi se pred izraelskimi napadi zateklo približno 55 tisoč ljudi. V napadih naj bi bila poškodovana center nujne medicinske pomoči in glavno skladišče bolnišnice.

Iz vojaškega krila Hamasa so sporočili, da so na severu Gaze v spopadih ubili enega pripadnika izraelskih sil, navaja Al Jazeera.

Izraelska vojska medtem trdi, da je ubila še enega poveljnika Hamasa, ki naj bi stal za nepričakovanim napadom Hamasa na Izrael v začetku meseca.

"V preteklosti je poveljeval zračnim silam Hamasa in sodeloval pri razvoju zmogljivosti teroristične organizacije na področju brezpilotnega letalstva in padalstva," je dodala vojska.

Izraelske sile so danes sprva poročale o vdoru "sovražnega letala" v bližini mesta Eliat, a so se pozneje popravile in dejale, da se je letalo približevalo izraelskemu ozemlju ter da grožnje za civiliste na območju ni.

Pri tem vojska ni podala podrobnosti o vrsti letala in njegovem izvoru, prav tako pa ni navedla, ali ga je zračna obramba sestrelila. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bil nad Rdečim morjem sestreljen brezpilotni letalnik.

Odgovornost za napad z brezpilotnimi letalniki na Izrael so prevzeli uporniški Hutiji v Jemnu, ki jih podpira Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ti brezpilotni letalniki pripadajo državi Jemen," je na vprašanje o napadu na Eliat odgovoril predsednik vlade Hutijev Abdelaziz bin Habtour. Hutiji so del osi upora proti Izraelu in se borijo tako z besedami kot droni, je dodal.

Nekoliko kasneje je izraelska vojska sporočila še, da je njena zračna obramba danes prestregla raketo, izstreljeno z območja Rdečega morja.

Izrael vojaške operacije na območju Gaze izvaja v odgovor na napade Hamasa na Izrael 7. oktobra, v katerih je umrlo najmanj 1.400 ljudi, najmanj 240 pa so jih po zadnjih podatkih zajeli za talce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V izraelskih napadih je bilo po najnovejših podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi ubitih najmanj 8.525 Palestincev, od tega najmanj 3.542 otrok.

10.15 ZN: V Gazo vstopa bistveno premalo pomoči

"Peščica konvojev, ki gredo čez mejni prehod Rafa, ni nič v primerjavi s potrebami več kot dveh milijonov ljudi, ujetih v Gazi," je dejal Lazzarini. Palestinska enklava je od napada oboroženega gibanja Hamasa na Izrael 7. oktobra pod skoraj popolno blokado izraelskih sil.

Po navedbah ZN je v nedeljo skozi Rafo v Gazo vstopilo 33 tovornjakov z vodo, hrano in zdravstvenimi potrebščinami. Pred vojno je v Gazo vsak dan vstopilo približno 500 tovornjakov s pomočjo in drugim blagom.

Povedal je, da je bilo v nekaj več kot treh tednih ubitih 64 njegovih sodelavcev. Foto: Guliverimage

"Obstoječi sistem, ki omogoča dostop pomoči v Gazo, je obsojen na propad, če ne bo politične volje, da se zagotovi smiseln pretok oskrbe, ki bo ustrezal humanitarnim potrebam brez primere," je dejal Lazzarini in pozval Varnostni svet, naj zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja.

Russell: Resnična cena konflikta se bo merila v otroških življenjih

Povedal je, da je bilo v nekaj več kot treh tednih ubitih 64 njegovih sodelavcev.

Vodja Unicefa Catherine Russell je povedala, da se bo resnična cena konflikta merila v otroških življenjih – tistih, ki so zaradi nasilja ugasnila, in tistih, ki jih je nasilje za vedno spremenilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po njenih besedah trenutno v Gazi deluje le en objekt za razsoljevanje vode in še ta z le petodstotno zmogljivostjo, ker primanjkuje goriva. Varnostni svet je pozvala, naj nemudoma sprejme resolucijo, ki bo sprte strani opomnila na obveznosti po mednarodnem pravu in zahtevala prekinitev ognja ter neoviran dostop humanitarne pomoči.

Generalna skupščina ZN sprejela nezavezujočo resolucijo

Generalna skupščina ZN je prejšnji teden sprejela nezavezujočo resolucijo, ki poziva k takojšnjemu humanitarnemu premirju, vendar Varnostni svet doslej ni mogel doseči dogovora o pravno zavezujoči resoluciji.

Trenutno se s predlogom ukvarja deset nestalnih članic Varnostnega sveta po tem, ko so propadle resolucije Rusije, Brazilije in ZDA. Medtem je število ubitih v izraelskih napadih na Gazo preseglo osem tisoč.

