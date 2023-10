Siloviti napadi na Gazo, ki je ostala odrezana od sveta #vŽivo

Za Palestince v Gazi je najhujša noč doslej. Prekinjene so tudi internetne in mobilne komunikacije. Vrstijo se ugibanja, ali smo tik pred veliko izraelsko ofenzivo na Gazo.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.23 Izraelci: Ubili smo vodjo letalskih sil Hamasa

7.49 ZN so Izrael in Hamas pozvali k nujni prekinitvi ognja. Hrvaška je glasovala proti.

7.34 Siloviti napadi na Gazo, ki je ostala odrezana od sveta

Izraelska vojska je sporočila, da so v letalskem napadu ubili vodjo Hamasovih zračnih sil Asema Abu Rakabo, ki je sodeloval pri načrtovanju napada 7. oktobra. Abu Rakaba je bil odgovoren za Hamasova brezpilotna letala, enote padalcev in zračno obrambo, piše v izjavi. "Sodeloval je pri načrtovanju pokola v skupnostih, ki obdajajo območje Gaze. Usmerjal je teroriste, ki so se infiltrirali v Izrael s padali, in bil odgovoren za napade brezpilotnih letal na položaje izraelske vojske," so dodali Izraelci.

Foto: omrežje X

Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela resolucijo, ki poziva k takojšnji in trajni humanitarni prekinitvi ognja v Gazi. A ker resolucija Hamasa kot napadalca ne omenja, je proti glasovalo 14 držav, pričakovano sta bili med njimi Izrael in ZDA, a proti so glasovale tudi Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Češka. Slovenija je resolucijo podprla.

Dokument, ki je nastal pod pokroviteljstvom Jordanije in arabskih držav, je bil dan na glasovanje na izrednem zasedanju Generalne skupščine ZN, na katerem so razpravljali o skoraj tritedenski vojni med Izraelom in Hamasom v Gazi, ki se je začela po brutalnem napadu Hamasa na izraelske civiliste 7. oktobra.

7.34 Siloviti napadi na Gazo, ki je ostala odrezana od sveta

Sinoči je Izrael začel silovito obstreljevati sever Gaze, kjer prebivalci nimajo ne interneta ne mobilnega omrežja. Vojska je sporočila, da "širi kopenske operacije" in pozvala civiliste v Gazi, naj "bežijo na jug".