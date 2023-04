1. marca je 61-letni voznik šolskega avtobusa Brian Fitzgerald v ameriški zvezni državi Kolorado v okolici Denverja otroke s šolskim avtobusom peljal iz osnovne šole Castle Rock proti domu, pri tem pa jim je s hitrim zaviranjem želel pokazati in jih opozoriti na nevarnost, ki jim preti, če na avtobusu ne sedijo pravilno na svojih sedežih.

A Colorado school bus driver has been fired and is now facing dozens of counts of child abuse after being caught on video slamming the brakes, sending elementary students tumbling into the seats in front of them. https://t.co/Yx8gO92zCI — 🇺🇸🇮🇱UltraNuclearMAGA (@IvanH0220) April 22, 2023

Preden je naglo pritisnil na zavoro, je učence opozoril, da bi morali sedeti na svojih mestih. Nato je naglo zavrl, tako da je nekatere izmed učencev pometalo med sedeže. Otroci so bili videti presenečeni in so se spraševali, zakaj je to storil.

"Zdaj razumete, zakaj morate biti na svojih mestih?" jih je vprašal voznik avtobusa in dodal: "Obrnite se in se pravilno usedite. Če tega ne zmorete, vas bodo popisali, razumete?"

Voznik se bo moral zagovarjati pri sodniku

Posnetek dogodka je prišel tudi v javnost, nad njim pa je bil pretresen del javnosti. Nekateri so prepričani, da voznik otrok ne bi smel "učiti" na tak način in da je učence zaviranje spravilo v veliko nevarnost. "Vožnja z avtobusom v šolo in iz nje bi morala biti vesela in prijetna izkušnja za učence," je v izjavi dejala Paula Hans, tiskovna predstavnica šolskega okrožja. "Vedenje in dejanja tega voznika avtobusa so popolnoma nesprejemljivi," je dodala.

Nekateri pa menijo, da je voznik otroke le opozoril in da je bilo to opozorilo, za razliko od pravega položaja v prometu, izvedeno relativno varno.

Voznika avtobusa so medtem že prijavili starši, zato otrok s šolskim avtobusom ne bo več vozil, prav tako bo moral zaradi dogodka na zatožno klop. Pred sodnika bo stopil 12. maja, obravnavan pa bo zaradi 30 prekrškov zlorabe otrok in tudi zlorabe otrok, ki so se končale s poškodbami.