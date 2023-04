Koprski župan ščiti svojega namestnika, ki je vozil pijan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so koprskemu podžupanu Janezu Starmanu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, je na družbenem omrežju Facebook sporočil koprski župan Aleš Bržan. Podžupan ga je o prekršku obvestil sam in ponudil svoj odstop. "V tem trenutku se za prekinitev sodelovanja nisem odločil," je še zapisal Bržan.

Kljub prekršku, za katerega se je koprski podžupan Janez Starman opravičili in zanj prevzel polno odgovornost ter ponudil svoj odstop, kot je na družbenem omrežju objavil župan Aleš Bržan, se aktualni župan za prekinitev sodelovanja z njim ni odločil.

"Vem, da bom nekatere izmed vas s to svojo odločitvijo razočaral in celo razjezil, še zlasti v sedanji kulturi izključevanja, ki posameznikom ne dopušča več zmotljivosti," je še zapisal Bržan.

Župan Bržan še pravi, da se zaradi ene napake ni pripravljen odpovedati izvrstnemu podžupanu in sodelavcu, ki je v zadnjih štirih letih pomembno prispeval k uspešnemu delovanju občine in aktivno sodeluje v številnih projektih, ki jih bodo izpeljali v tem mandatu.

"S to svojo odločitvijo nikakor ne želim zmanjšati teže njegovega prekrška, za katerega mora biti in bo ustrezno kaznovan. Od svojih sodelavcev tudi v njihovem prostem času pričakujem boljšo presojo. Prepričan pa sem, da gre za napako, ki je ne bo ponovil, in da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal zelo kakovostno," je še zapisal Bržan.