Britanec v Sloveniji vozil po levi strani ceste in povzročil nesrečo

V okolici Bleda je v ponedeljek okoli 10. ure državljan Velike Britanije povzročil prometno nesrečo, ko je po postanku z motornim kolesom vožnjo nadaljeval po levi strani ceste in trčil v avtomobil 61-letnega voznika. Ta je sicer pravilno pripeljal po svoji strani, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Nesreča se je zgodila, ker je 60-letni voznik motornega kolesa pozabil, da mora voziti po desni strani vozišča, ne po levi, kot vozijo v Veliki Britaniji. Tako se je na levem prometnem pasu zgodilo trčenje, so sporočili s PU Kranj.

Voznik v avtomobilu se je lažje poškodoval in z reševalnim vozilom so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo. Voznik motornega kolesa se ni poškodoval. Blejski policisti so mu izdali globo, so še sporočili.