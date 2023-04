Air France in Airbus oproščena v zvezi z nesrečo leta 2009

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče v Parizu je skoraj 14 let po strmoglavljenju letala družbe Air France med Riom de Janeirom in Parizom, v katerem je umrlo 228 ljudi, omenjeno letalsko družbo in proizvajalca letal Airbus danes oprostilo obtožb uboja iz malomarnosti. Čeprav sta družbi ravnali malomarno, ni jasne vzročne povezave z nesrečo, je odločilo sodišče.

Čeprav so bile storjene "napake" in sta družbi delno ravnali malomarno in neprevidno, pa "ni mogoče dokazati jasne vzročne povezave" med temi pomanjkljivostmi in letalsko nesrečo, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razsodilo sodišče.

Podjetji, ki sta bili obtoženi nenamernega uboja, sta vseskozi zanikali odgovornost za nesrečo in zahtevali oprostitev. Tudi tožilstvo je v sklepnih besedah poudarilo, da ne more zahtevati obsodilne sodbe.

Sorodniki žrtev osupli nad odločitvijo sodišča

Med branjem sodbe so sorodniki žrtev, ki so bili danes navzoči na sodišču, osupli vstali, nato pa spet sedli, poroča AFP.

Zaslišanja v okviru postopka so bila osredotočena na vlogo okvare tako imenovanih Pitotovih cevi, ki se uporabljajo za merjenje hitrosti letenja letal.

Air France in Airbus sta trdila, da naj bi bila nesreča posledica napake pilota. Odvetniki družin žrtev pa so trdili, da sta se podjetji zavedali težav s Pitotovo cevjo pred strmoglavljenjem in da piloti niso bili usposobljeni za obvladovanje izrednih razmer na tako visoki nadmorski višini.

Razbitine letala iskali dve leti

Letalo A330 družbe Air France je 1. junija 2009 med neurjem izginilo z radarskih zaslonov na poti iz Ria de Janeira v Pariz. Strmoglavilo je v Atlantik, pri čemer je umrlo 216 potnikov in 12 članov posadke. Na krovu so bili ljudje 33 narodnosti, med njimi 72 Francozov in 58 Brazilcev.

Strmoglavljenje letala AF 447 se je v zgodovino zapisalo kot najsmrtonosnejša nesreča v zgodovini te letalske družbe. Vzrok za strmoglavljenje je bil dolgo časa nejasen. Razbitine letala so iskali kar dve leti, šele maja 2011 pa so iz okoli štiri tisoč metrov globine potegnili zadnja trupla in zapisovalnik podatkov o poletu.

Zavlekla se je tudi pravna obravnava nesreče. Preiskovalni sodniki so leta 2019 odločili, da se primer proti največjemu francoskemu prevozniku in vodilnemu evropskemu proizvajalcu letal opusti, saj da podjetjema ni mogoče pripisati krivde za nesrečo.

Prizivno sodišče v Parizu pa je leta 2021 odločilo drugače in odredilo sojenje proti družbama Air France in Airbus. Postopek je trajal od oktobra do začetka decembra lani.