28-letnica pri Mariboru trčila v betonski zid na avtocesti in umrla

Policisti Prometne policijske postaje Maribor obravnavajo prometno nesrečo s smrtnim izidom na pomurski avtocesti v bližini naselja Močna v občini Lenart, o kateri so bili obveščeni v nedeljo ob 21.35, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

28-letna voznica je peljala po avtocesti A5 v smeri Maribora, ko je iz neznanega razloga trčila v betonski zid pred tunelom Močna, so zapisali pri policiji.

Okoliščine prometne nesreče še preiskujejo, so še javili s policije.

Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, očistili razlite tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, pa so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.