Vozila razmetalo po cesti: v verižnem trčenju umrlo vsaj šest oseb, med njimi dva otroka #video

"Pihal je močan veter, s hitrostjo okoli 100 kilometrov na uro, in nastala je prašna nevihta. Ničelna vidljivost je pripeljala do verižnega trčenja," je pojasnil tiskovni predstavnik avtocestne policije v Montani Jay Nelson. V nesreči je umrlo vsaj šest oseb, med njimi dva otroka, več kot 30 ljudi naj bi bilo ranjenih.

Kot poročajo ameriški mediji, je bilo v nesreči udeleženih 21 vozil, med njimi šest poltovornjakov. Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, na katerem lahko vidimo vozila, razmetana po cesti.

Pristojne službe preiskujejo podrobnosti nesreče. Guverner zvezne države Montana Greg Gianforte je izrazil sožalje vsem, ki so v tragediji izgubili svoje bližnje.

I'm deeply saddened by the news of a mass casualty crash near Hardin. Please join me in prayer to lift up the victims and their loved ones. We're grateful to our first responders for their service.