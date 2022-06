Von der Leynova: Poljski ne bodo izplačana sredstva, dokler ne sprejme reform pravosodja

Poudarila je, da odločitev Evropske komisije o odobritvi poljskega načrta za okrevanje in odpornost še ne pomeni, da je komisija pozabila na zahteve po uveljavitvi vladavine prava na Poljskem.

Po besedah predsednice Evropske komisije namreč še vedno velja, da bo Poljska morala izpolniti tri zaveze, preden bo lahko dostopala do evropskih sredstev iz tega sklada.

Prvič, trenutna disciplinska zbornica mora biti odpravljena in nadomeščena z novim neodvisnim in nepristranskim sodiščem, je dejala. Drugič, sporni disciplinski postopki zoper sodnike morajo biti odpravljeni. In tretjič, vsi sodniki, ki jih je kaznovala omenjena disciplinska zbornica, morajo imeti možnost, da se zagovarjajo pred novo zbornico, je pojasnila.

Prvo izplačilo bo mogoče šele, ko bo sprejet zakon, ki bo izpolnjeval vsa določila iz tega dogovora, je poudarila von der Leynova. To sporočilo je prenesla tudi poljski vladi v četrtek v Varšavi.

In all #NextGenerationEU plans, investments are linked to reforms.



In the case of Poland, linked to clear commitments on the independence of the judiciary.



These commitments, translated into milestones, must be fulfilled before any payment can be made.

https://t.co/gxM1RkeKfi