Von der Leynova in Macron za spremembo pogodb EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in francoski predsednik Emmanuel Macron na konferenci o prihodnosti Evrope v Strasbourgu.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in francoski predsednik Emmanuel Macron na konferenci o prihodnosti Evrope v Strasbourgu. Foto: Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron, čigar država predseduje Svetu EU, sta na današnjem sklepnem dogodku konference o prihodnosti Evrope v Strasbourgu podprla spremembe pogodb Evropske unije. Podprla sta sklic konvencije za revizijo pogodb, za katero se je zavzel Evropski parlament.

Predsednica komisije je v odzivu na predloge konference o prihodnosti Evrope, ki so jih vodilni predstavniki institucij prejeli danes, povedala, da so državljani sporočili, kam želijo, da gre Evropa.

"Zdaj moramo uporabiti najkrajšo pot do tam. Z uporabo vsega, kar lahko storimo v okviru pogodb. In da, tudi s spremembami pogodb, kjer je treba," je poudarila Ursula von der Leyen.

Pozdravila je odločitev Evropskega parlamenta, da je prvič uporabil svoje pristojnosti in predlagal konvencijo za revizijo pogodb. "Delajmo vsi skupaj. Brez tabujev. Brez ideoloških skrajnih meja. Ukrepajmo za tu in zdaj," je poudarila.

Za spremembe pogodb EU se je zavzel tudi predsednik Francije, ki trenutno predseduje Svetu EU, in podprl predlog parlamenta. "Spremeniti je treba tudi naše pogodbe, to je očitno," je poudaril Emmanuel Macron.

Potrebo po sklicu konvencije je že pred tem v svojem nagovoru na sklepnem dogodku konference poudarila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

"Konferenca je pokazala, da obstaja vrzel med tistim, kar ljudje pričakujejo, in tistim, kar lahko Evropa trenutno izpolni. Zato mora biti naslednji korak konvencija. Zato bo Evropski parlament vztrajal pri tem. So nekatera področja, ki preprosto ne morejo čakati," je dejala. Pri tem je naštela obrambo, energijo, podnebne spremembe in migracije.

Okoli deset članic Unije, med njimi tudi Slovenija, naj bi sicer pripravilo dokument, v katerem poudarjajo, da namen konference ni bil sprememba pogodb EU. "Čeprav ničesar ne izključujemo, ne podpiramo nepremišljenih in preuranjenih poskusov za sprožitev postopka za spremembe pogodb," so poudarili v tako imenovanem non-paperju, ki ga je pridobila STA.

Kot so pojasnili viri pri EU, Slovenija sicer ne nasprotuje spremembam pogodb, jo pa motijo nekateri drugi predlogi v okviru konference. Med temi opozarjajo na oblikovanje transnacionalnih list na evropskih volitvah.