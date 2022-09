Volitve v Rusiji še nikoli tako nesvobodne #vŽivo

199. dan vojne v Ukrajini. V Rusiji bodo danes potekale regionalne in občinske volitve, prve od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki jo je pred pol leta začel predsednik Vladimir Putin. Neodvisni opazovalci volitev in redki predstavniki opozicije že vnaprej opozarjajo, da volitve še nikdar niso bile tako nesvobodne kot tokrat. Iz Moskve so v soboto sporočili, da je Ukrajina s protinapadom ruske sile prisilila v umik in reorganizacijo enot na bojišču. Prebivalci mesta Melitopol, ki ga je zasedla Rusija in so sprejeli ponudbo Moskve, da prejmejo ruski potni list, so po pošti medtem začeli dobivati ukaz za vpoklic v vojaško službo.