Vodja skrajno desne nacionalistične bolgarske stranke Preporod Kostadin Kostadinov je v četrtek podprl ideje novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o ozemeljski širitvi ZDA ter se v podobnem slogu zavzel za priključitev Severne Makedonije in dela Ukrajine Bolgariji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodja tretje največje stranke v bolgarskem parlamentu Kostadinov je v četrtek sporočil, da so ideje novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa o priključitvi Kanade in Panamskega prekopa upravičene. Kot je predlagal, bi Bolgarija lahko sprejela podoben pristop za Severno Makedonijo in južno Besarabijo v Ukrajini, je poročala bolgarska tiskovna agencija BTA.

"Nič ni bolj logičnega ali normalnega, kot da dve državi s skupno zgodovino, skupnim izvorom, skupnim jezikom in v veliki meri skupnim ljudstvom, kot sta ZDA in Kanada, postaneta ena država," je zapisal Kostadinov na družbenem omrežju Facebook.

Po njegovih besedah enako velja za Severno Makedonijo in južno Besarabijo na jugu Ukrajine. Za slednjo, ki za razliko od Severne Makedonije sploh ne meji na Bolgarijo, je zapisal, da je bila več kot 450 let del bolgarske države, in dodal, da Bolgari v tem delu Ukrajine še danes predstavljajo večino prebivalstva.

Makedonska predsednica Gordana Siljanovska Davkova je predlog bolgarskega politika označila za neprimernega. "To je nevljuden predlog brez poštenih namenov, ki kaže na nespoštovanje in nepriznavanje, zato je moj komentar, da temelji na frustracijah," je dejala po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia.

Dodala je še, da so se podobni predlogi v preteklosti že pojavljali in "seveda niso bili dobrodošli".