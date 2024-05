"Izjavljam, da bom funkcijo predsednika Makedonije opravljala vestno in odgovorno. Spoštovala bom ustavo in zakone ter ščitila suverenost in ozemeljsko celovitost Makedonije," je po poročanju makedonskih medijev dejala v prisegi.

Uradni naziv države Severna Makedonija je v veljavi od leta 2018, ko je stopil v veljavo prespanski sporazum z Grčijo, ki je zaradi imena blokirala pot Makedonije v zvezo Nato in Evropsko unijo. Grčija namreč nasprotuje imenu Makedonija, češ da nakazuje na ozemeljske težnje severne sosede po grški zgodovinski pokrajini s tem imenom.

Grška veleposlanica zapustila kraj prisege

Grško zunanje ministrstvo je v odzivu opozorilo, da pomeni današnja prisega "očitno kršitev" prespanskega sporazuma, od katerega so odvisni odnosi med Atenami in Skopjem. Grška veleposlanica v Skopju je v znak protesta zapustila kraj prisege, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Odzvali so se tudi v Evropski komisiji. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, EU obžaluje dejstvo, da nova predsednica Severne Makedonije v prisegi ni uporabila ustavnega imena države. "EU opozarja na pomen polnega spoštovanja obstoječih pravno zavezujočih sporazumov, vključno s prespanskim sporazumom z Grčijo," so še dodali.

Oglasila se Von der Leyen

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X čestitala novi makedonski predsednici, obenem pa opozorila, da je za "uspešno nadaljevanje poti Severne Makedonije k članstvu v EU ključnega pomena, da država vztraja na poti reform in polnega spoštovanja zavezujočih sporazumov, vključno prespanskega".

Makedonska stranka VMRO-DPMNE, ki je v sredo zmagala na predsedniških in parlamentarnih volitvah, že ves čas nasprotuje prespanskemu sporazumu in ne priznava novega imena države, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Poslanka in profesorica ustavnega prava Siljanovska Davkova, ki je v soboto praznovala 71. rojstni dan, je po izvolitvi sicer obljubila, da bo predsednica vseh državljanov oziroma vseh etničnih skupin ter vseh članov strank in nečlanov, saj predsednik po njenih besedah ne more iskati enotnosti, če se drži strankarskih linij.

Na predsedniških volitvah je s približno 65 odstotki glasov premagala dosedanjega predsednika države Steva Pendarovskega iz vrst socialdemokratov.