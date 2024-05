V Severni Makedoniji predsedniške in parlamentarne volitve

V Severni Makedoniji bodo danes predsedniške in parlamentarne volitve, na katerih bo okoli 1,8 milijona volivcev izbiralo novega predsednika države in 120 poslancev parlamenta. Dvojna zmaga se obeta desni stranki VMRO-DPMNE, ki po anketah močno vodi pred vladajočimi socialdemokrati (SDSM).

V drugem krogu predsedniških volitev se bosta pomerila trenutni predsednik države, socialdemokrat Stevo Pendarovski, in Gordana Siljanovska Davkova, ki prihaja iz opozicijske VMRO-DPMNE.

Siljanovska Davkova je v prvem krogu pred dvema tednoma prejela enkrat več glasov kot Pendarovski, ki kljub temu še vedno upa na zmago. To bi mu lahko uspelo s pomočjo glasov Albancev, ki so mu do zmage pomagali že pred petimi leti, ko se je v drugem krogu prav tako pomeril s Siljanovsko Davkovo.

Volilna zmaga se obeta VMRO-DPMNE, ki bi po javnomnenjskih anketah lahko prejela dobrih 41 odstotkov glasov. SDSM ankete napovedujejo 23 odstotkov glasov. Tretja najmočnejša stranka, albanska Demokratična unija za integracijo (DUI), glede na ankete lahko pričakuje 13 odstotkov glasov.

Volitve v Severni Makedoniji potekajo po dvoletnem zastoju v pogovorih med vlado in VMRO-DPMNE glede izpolnitve pogoja sosednje Bolgarije o vpisu bolgarske manjšine v makedonsko ustavo, za kar je potrebna dvotretjinska večina v parlamentu. To je tudi pogoj Sofije za nadaljnje približevanje države EU, potem ko je ta na zahtevo Grčije pred leti že spremenila ime.

Socialdemokrati podpirajo takojšnjo spremembo ustave s ciljem pospešitve pridružitvenih pogajanj z EU, ki jih je država začela leta 2022. Nacionalno-konservativna VMRO-DPMNE pa želi, da bi jo izvedli z odloženim učinkom, torej da bi veljala šele po vstopu Severne Makedonije v EU.