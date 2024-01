Balkanski orožarji v britanskem parlamentu

Mark Pritchard je za svoje svetovanje makedonski tovarni izjemno dobro nagrajen. Za deset ur dela na mesec dobi devet tisoč funtov. Torej 900 funtov na uro, kar je malone trikrat več, kot dobi za svetovanje pri britanski energetski družbi Linden Energy, kjer mu zdaj plačujejo 325 funtov na uro. Mark Maslin, profesor na University College London, pravi, da gre pri tem podjetju za klasično zanikanje podnebnih sprememb. Tako v bistvu nihče ne ve, kaj Pritchard pravzaprav svetuje energetikom, kot tudi nihče ne ve, kako lahko pomaga makedonskim orožarjem.

Pogodbo s skopsko tovarno ATS Group, ki jo vodi njen ustanovitelj in lastnik, makedonski Albanec Shefqet Demirovski, je sklenil novembra lani, so razkrili v Open Democracy, toda posel je v parlamentarni register transparentnosti poslovanja prijavil šele ta teden. V njem je ATS Group predstavil kot "industrijsko podjetje in tehnološki posel", toda že hiter skok na njihovo spletno stran pove, da gre za tovarno orožja, streliva in opreme za izdelavo orožja, ki svoje izdelke prodaja po vsemu svetu, največ v Turčijo, precej poslov pa ima tudi z Azerbajdžanom in Katarjem.

Kraja dokumentov iz Prvega partizana

Za Demirovskim so dolgo oprezali Srbi, saj so ga sumili kraje tehničnih dokumentov iz konkurenčne tovarne orožja Prvi partizan iz (nekdaj Titovih) Užic. Leta 2019 so ga zaradi tega aretirali v Beogradu. V hotelu Hilton. Srbska policija je takrat trdila, da ga je ujela, ko je dan pred tem v hotelu Konstantin Veliki užiškemu inženirju Borivoju Glišoviću predajal 30 tisoč evrov podkupnine. Naslednji dan naj bi v Hiltonu dobil še dodatnih trideset tisoč, ko naj bi imel s seboj tudi vse zahtevane papirje.

Šlo naj bi za tajno tehnično dokumentacijo o strojih za proizvodnjo streliva za ostrostrelske puške in protiletalske mitraljeze, ki jih v Užicah sicer izdelujejo za srbsko vojsko. Ti dokumenti naj bi končali v Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter v Katarju. Srbska policija je takrat aretirala še tri druge zaposlene v obeh podjetjih, ki so bili vpleteni v ta posel.

Ko denar odplača zločine …

Demirovskega so tedaj zaprli, toda že naslednji mesec so ga po plačilu 200 tisoč evrov varščine izpustili iz zapora. Zaplenili so mu potni list in ostati je moral v Srbiji. V hišnem priporu. Dvakrat na mesec se je moral javiti na policijski postaji v Beogradu. Opozicija je vlado kritizirala, ker je sprejela njegovo varščino. Demirovski je v hišnem priporu ostal vse do začetka leta 2021, ko je plačal 250 tisoč evrov kazni. In spet se je oglasila opozicija, ki ni bila zadovoljna z odločitvijo, da je mogoče zgolj z denarjem odplačati storjeni zločin.

ATS Group – njen moto je: "Podpiramo vaš svet" – je dokaj veliko orožarsko podjetje s štiridesetletno tradicijo, ki sega še v čas Jugoslavije, z več kot petsto zaposlenimi. Izdelujejo orožje, strelivo in opremo za najelitnejše naloge, od varovanja znanih osebnosti do naročenih umorov. Podružnico imajo tudi v ameriškem St. Louisu.

Poslanec z odličnimi zvezami

Kaj jim bo za tako lep denar svetoval Mark Pritchard, ki se ga dobro spomnim iz Strasbourga, kjer je bil nekaj let član britanske delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, ni znano. Toda dejstvo je, da je kot dolgoletni poslanec spodnjega doma britanskega parlamenta izkušen politik z dobrimi zvezami.

Bil je član britanske delegacije v Natovi parlamentarni skupščini, zdaj pa vodi britansko delegacijo v parlamentarni skupščini Ovseja. Dve leti (2018–2020) je bil posebni predstavnik te organizacije za Jugovzhodno Evropo. V tej vlogi je očitno spoznal zdajšnje makedonske delodajalce. Na orožje in na vojne se mora kar dobro spoznati, saj je kot poslanec obiskal Afganistan in Irak, kjer je London voljno podpiral ameriške (in Natove) "podvige".

Steve Goodrich iz britanske organizacije Transparency International opozarja, da poslanci pravzaprav ne bi smeli opravljati drugih poslov, ko sedijo v poslanskih klopeh. Za kaj takšnega bi v resnici morali obstajati zelo utemeljeni razlogi. Še posebej nelogično in sporno je, ko poslanec dela za orožarsko podjetje, saj je s tem nenadoma v konfliktu interesov, ko gre za sprejemanje pomembnih odločitev, povezanih z obrambo, varnostjo in zunanjo politiko.

V službi trgovcev z orožjem

V parlamentu bi morali po njegovem mnenju prepovedati takšne zunanje posle, saj to še dodatno maje zaupanje ljudi v politiko. Mark Pritchard je vplivna figura, ki pozna praktično vso Evropo, še posebej pa člane organizacij in podjetij, ki se ukvarjajo z energetiko in obrambo.

Aktivisti, ki se borijo proti proizvajalcem in prodajalcem orožja, opozarjajo, da tovrstni posli poslancev zgovorno kažejo, kaj vse je narobe v zdajšnjem parlamentarnem sistemu. Emily Apple iz organizacije Campaign Against Arms Trade (CAAT) denimo pravi: "Izvoljeni poslanec ne bi smel biti vrhunsko plačan predstavnik trgovcev z orožjem. Pri tem namreč še zdaleč ne gre za plačevanje njegovega znanja, ampak izključno za izkoriščanje zvez in vpliva, ki ga poslanec gotovo ima. Tudi v trgovini smrti in uničevanja!"

Mark Pritchard, 57-letni poslanec iz Wrekina v Shropshiru, zdaj z dodatnim delom zasluži 16 tisoč funtov na mesec. Kar je gotovo lepa vsota. Poslanec na obtožbe odgovarja, da ima (prijavljene) dodatne zaslužke zdaj kar 210 poslancev spodnjega doma britanskega parlamenta. S tem ni po njegovem mnenju nič narobe, saj je vse to dovoljeno in tudi pravno regulirano. Kaj pa na to pravi morala? In kaj na to porečejo njihovi volivci?