V Severni Makedoniji prepričljiva dvojna zmaga desne opozicije

V drugem krogu predsedniških volitev je 70-letna poslanka in profesorica ustavnega prava Siljanovska Davkova prepričljivo premagala dozdajšnjega predsednika države Steva Pendarovskega iz vrst socialdemokratov. Ta je poraz že priznal.

"Rezultati so jasni in ne nameravam jih podrobno pojasnjevati. Zmagovalcem čestitam in jim želim uspešen mandat," je dejal Pendarovski. Foto: Reuters

Na parlamentarnih volitvah je prepričljivo zmagala desna nacionalistična stranka VMRO-DPMNE, ki jo vodi Hristijan Mickoski. Po skoraj vseh preštetih glasovih je prejela 43,2 odstotka glasov in bo imela 59 sedežev v 120-članskem parlamentu, je po poročanju francoske tiskovne agencije sporočila državna volilna komisija v Skopju.

Hristijan Mickoski Foto: Reuters

​​​​​​​Do zdaj vladajoči socialdemokrati (SDSM), ki jih je do začetka leta vodil nekdanji predsednik vlade Dimitar Kovačevski, so prejeli dobrih 15 odstotkov glasov. Stranka je osvojila skoraj pol manj podpore kot na prejšnjih parlamentarnih volitvah pred štirimi leti. Foto: Reuters

Volitve v Severni Makedoniji so potekale po dvoletnem zastoju v pogovorih med vlado in VMRO-DPMNE glede izpolnitve pogoja sosednje Bolgarije o vpisu bolgarske manjšine v makedonsko ustavo. To je tudi pogoj Sofije za nadaljnje približevanje države EU, potem ko je Severna Makedonija na zahtevo Grčije pred leti že spremenila ime.