Avstrijski rock glasbenik in politik Dominik Wlazny se podaja na jesenske parlamentarne volitve pri naših severnih sosedih. Kandidiral bo s svojo levo liberalno Stranko piva. Wlazny, ki je znan tudi pod umetniškim imenom Marco Pogo, je kot kandidat na predsedniških volitvah leta 2022 povzročil razburjenje, ko je prejel več kot osem odstotkov glasov.

Satirični Stranki piva, ki jo je Wlazny sprva za šalo ustanovil leta 2014, ankete napovedujejo med petimi in sedmimi odstotki glasov, kar bi bilo dovolj za vstop v parlament. Z okoli 30-odstotno podporo trenutno vodijo skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) pred opozicijskimi socialdemokrati (SPÖ) in vladno Ljudsko stranko (ÖVP).

Leta 2022 na predsedniških volitvah presenetil s četrtim mestom

Wlazny je sprva napovedal, da bo njegova stranka na volitvah sodelovala, le če se bo število njenih članov do konca aprila povečalo na 20 tisoč in če bodo zagotovili 1,2 milijona evrov sredstev. Zbrali so le približno polovico načrtovanih sredstev, a je Wlazny kljub temu optimističen.

"Naš kozarec je več kot do polovice poln," je dejal 37-letnik, ki je leta 2022 na predsedniških volitvah presenetil s četrtim mestom med sedmimi kandidati in 8,2 odstotka glasovi. Takrat je bil sicer pričakovano za še en predsedniški mandat izvoljen Alexander Van der Bellen.

Wlazny, ki je kot glasbenik že pred vstopom v politiko užival določeno mero prepoznavnosti, je takrat volivce prepričal s svojimi prioritetami – solidarnostjo, varovanjem podnebja in humano azilno politiko.