Začenja se kampanja pred evropskimi volitvami in referendumi

Stranke in liste, ki se bodo potegovale za vstop o Evropski parlament, lahko torej danes začnejo volivce tudi uradno nagovarjati, naj na volitvah devetih poslancev iz Slovenije izberejo prav njih. Kampanja se bo zaključila v petek, 7. junija, opolnoči, ko bo začel veljati volilni molk in bo nagovarjanje volivcev prepovedano.

Kandidatne liste za evropske volitve je do zdaj vložilo osem strank. Prvi dve, listi NSi in zunajparlamentarne stranke Vesna, je državna volilna komisija (DVK) že potrdila, na današnji seji pa bo odločala še o ustreznosti kandidatnih list SLS, SD, Svobode, SDS, Levice in stranke Resni.ca. Da se bodo potegovali za sedeže v Evropskem parlamentu, so napovedali tudi v strankah DeSUS, Zeleni Slovenije, Pirati in Nič od tega, čas za vložitev kandidatur pa imajo do petka, ko se izteče rok za to volilno opravilo. Za danes so vložitev kandidatur napovedali v DeSUS.

Še vedno pa ni jasno, kakšna bo usoda kandidatne liste Vesna po smrti njihove kandidatke Mance Košir. Listo so namreč že potrdili, zakonodaja pa postopanja v primeru smrti katerega od kandidatov izrecno ne opredeljuje. Tudi o tem vprašanju bo DVK odločala na današnji seji.

Hkrati z evropskimi volitvami bodo potekali trije posvetovalni referendumi o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor ter o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Tudi pred referendumskim trojčkom je danes uradno stekla kampanja. Kdo vse bo organizator kampanje, bo znano prihodnji teden, saj se rok, do katerega morajo organizatorji odpreti posebne transakcije račune in o tem obvestiti državno volilno komisijo, izteče v torek, 14. maja. Do zdaj so volilne račune za enega ali več referendumov odprli v parlamentarnih SDS, SD in NSi, poleg njih pa še v Gibanju za otroke in družine ter Združenju slovenskih katoliških zdravnikov.

Sicer velja, da morajo organizatorji poseben transakcijski račun odpreti, še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji.