Voditelji držav EU podprli vstop Hrvaške v območje z evrom

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je Hrvaški, ki bo s 1. januarjem 2023 tako postala 20. članica območja, že čestital tudi prek družbenega omrežja Twitter. "Evro je denarni izraz naše skupne usode in je del naših evropskih sanj. Zdaj so se sanje uresničile tudi Hrvaški," je zapisal Michel.

The euro is the monetary expression of our shared destiny and has been part of our European dream.



Now the dream comes true for Croatia.



Congratulations, dear @AndrejPlenkovic, as #Croatia is now set to join the euro area. pic.twitter.com/DxrwK7Gosw