Velike težave prehitro odraslega fantiča Merklove

Harry Potter iz CDU, Buldožer iz Ueckermündeja in fantič Merklove so nekateri od vzdevkov, ki so jih Philippu Amthorju dali njegovi kritiki in privrženci. Najljubši mu je vzdevek Harry Potter.

Medtem ko so v Nemčiji SPD, Zeleni in FDP sklenili koalicijski sporazum in si že razdelili ministrske položaje, se CDU/CSU na drugi strani pripravlja na sestop z oblasti za vsaj nekaj let. Medtem ko je v CSU že nekaj let nesporna številka ena bavarski ministrski predsednik Markus Söder, pa CDU še vedno ne ve, kam natančo bo usmerila svojo barko v prihodnosti in kdo bo njen kapitan.

Vzhajajoča zvezda CDU

Težave CDU v zadnjem času po svoje pooseblja 29-letni Philipp Amthor. Ta mladi mož, rojen na severovzhodu Nemčije, v Ueckermündeju v nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko, je še pred kratkim veljal za vzhajajočo zvezdo CDU.

Že od poznih najstniških let je tesno povezan s stranko. Vanjo je vstopil leta 2008, ko je bil star 16 let, študij prava pa je opravil tudi s pomočjo štipendije, ki mu jo je izplačevala s CDU povezana Ustanova Konrada Adenauerja. Študij je končal leta 2017, istega leta pa se je mu tudi uspelo prvič prebiti v nemški zvezni parlament.

Konservativni Harry Potter iz CDU

Postal je drugi najmlajši poslanec v bundestagu in najmlajši poslanec, ki se mu je v bundestag uspelo prebiti z zmago v svojem volilnem okraju. V CDU se je Amthor umestil v strankino desno krilo: graja splav, uvedbo istospolnih porok in teorije družbenega spola.

Odhajajoča nemška kanclerka Angela Merkel je na začetku svoje politične poti dobila vzdevek Kohlova deklica. Na koncu je svojega pokrovitelja Helmuta Kohla prerasla in postala mamica Nemčije – Mutti. Amthor je na začetku svoje politične poti dobil podoben vzdevek – fantič Merklove. A glede na škandale, v katere se je zapletel, bo v prihodnosti težko dosegel podobne uspehe v politiki kot Merklova. Foto: Guliverimage

Čeprav je Amthor v CDU politično nasprotje sredinsko usmerjene kanclerke Angele Merkel, je dobil vzdevek fantič Merklove (nem. Merkels bubi). Nemški medij Focus za Amthorja tudi piše, da je vedno kot iz škatlice oblečena mešanica računovodje in Harryja Potterja (zaradi tega in očal je tudi dobil vzdevek Harry Potter iz CDU) ter da uteleša oznako prezgodaj ostareli mladenič tako kot nihče drug.

Naskok na položaj ministrskega predsednika

V CDU so za letos celo načrtovali, da bi lahko z Amthorjem na deželnih volitvah v Mecklenburgu-Predpomorjanskem (te so bile na isti dan kot letošnje nemške zvezne volitve) celo zmagali. Tako bi Amthor postal najmlajši ministrski deželni predsednik.

Amthorjeva prva afera

Toda marca lani je tednik Der Spiegel razkril, da je Amthor član nadzornega odbora ameriškega tehnološkega podjetja Augustus Intelligence (ustanovitelji podjetja s sedežem v New Yorku so Nemci), ima delniške opcije podjetja v višini 250 tisoč ameriških dolarjev in zanj opravlja delo lobista. Na stroške podjetja je tudi potoval po svetu.

Amthor je strasten lovec. Lovsko dovoljenje je dobil poleti 2018. Naslednje leto se je tudi krstil in vstopil v Katoliško cerkev. Foto: Guliverimage

Junija lani se je razkrinkani Amthor javno posipal s pepelom in napovedal, da bo končal dejavnost pri podjetju (Augustus Intelligence zaradi finančnih težav od aprila letos ne deluje več). Isti mesec je tudi sporočil, da se ne bo potegoval za predsednika CDU v Mecklenburgu-Predpomorjanskem. Jeseni istega leta je v javnost prišla še novica, da je hotel Amthor služiti denar tudi s sodelovanjem z ameriško odvetniško družbo White&Case.

Fotografija s privržencem "nacistične babice"

Amthor, ki je bil več kot očitno na poti navzdol, je povzročil nov škandal letos julija, ko se je na konjeniški prireditvi na vzhodu Nemčije fotografiral z dvema moškima. Fotografijo je objavil na svojem računu na Instagramu, pri čemer menda ni opazil, da eden od moških nosi majico z napisom Solidarität mit Ursula Haverbeck (sl. Solidarnost z Ursulo Haverback).

Ker je 93-letna Ursula Haverback precej znana zanikovalka holokavsta (ima vzdevek nacistična babica), ki je bila zaradi tega tudi obsojena na zaporno kazen, je fotografija seveda dvignila precej prahu. Amthor je hitro izbrisal fotografijo in se spet posipal s pepelom.

Stiki s kitajskim digitalnim podjetjem

Komaj se je polegel prah zaradi Haverbeckove, že se je "osmoljeni" Amthor znova znašel v zagati. Izvedelo se je, da je nemška podružnica kitajskega podjetja ByteDance, ta je lastnik družbenega omrežja TikTok, pred meseci podmladku CDU ponudila, da bo plačala stroške prenosa v živo s prireditve podmladka, na katerem so se predstavili trije kandidati za predsednika CDU.

Amthor rad stopi na plin svojega avtomobila, a težko sprejme odgovornost za prehitro vožnjo, ko ga zasači radar. Za nekatere medije je Amthor s svojimi škandali nekakšen simbol strukturnih težav, v katere je v zadnjem času padla (pre)dolgo vladajoča CDU. Foto: Guliverimage

Kot piše Focus, je bil blagajnik podmladka CDU takrat Amthor. Na koncu ByteDance ni plačal stroškov prenosa prireditve podmladka CDU, ampak je – na Amthorjevo pobudo – z 2.500 evri podprl glasbeni festival na otoku Usedom v Baltskem morju (ta otok je del Amthorjevega volilnega okraja).

Slab izid na letošnjih volitvah

Ko se je to razvedelo, je Amthor zanikal, da je nagovarjal ByteDance za podporo, in trdil, da nič ne ve o plačilu. Obenem je za Tagesspiegel dejal: "Vedno sem se jasno izrekel proti kitajskim digitalnim podjetjem."

Na septembrskih zveznih volitvah se je Amthor pričakovano odrezal slabše kot leta 2017. V svojem volilnem okraju je dobil le 20,7 odstotka glasov (štiri leta prej 31,2 odstotka). Uvrstil se je šele na tretje mesto, tako da v bundestag ni prišel z neposrednim mandatom kot leta 2017, ampak s pomočjo strankarske liste.

Prehitra vožnja in izmikajoča sprenevedanja

Pika na i v nizu škandalov mladega Amthorja pa je bila nedavna prehitra vožnja. Na cesti v kraju Pasewalk, kjer je bila omejitev 70 kilometrov na uro, je vozil 120 kilometrov na uro. Za kazen je dobil plačilni nalog v višini 450 evrov, čaka pa ga tudi enomesečno slovo od vozniškega dovoljenja.

Amthor sprva ni hotel plačati kazni in je celo trdil, da ni vozil avtomobila, čeprav je bil njegov obraz dobro viden na posnetkih kamere, ki je posnela prehitro vožnjo.