Mladenka izpod legendarne Zmajeve skale, ki želi spremeniti svet

Bilo je hladno jutro leta 2008 v kraju Königswinter ob Renu. Na železniški postaji v mestu, ki leži ob vznožju hriba Drachenfels (sl. Zmajeva skala), na katerem je po germanski mitologiji junaški Siegfrid pokončal strašnega zmaja Fafnirja, sta dve najstnici, učenki tamkajšnje zasebne gimnazije, vstopili na vlak za bližnji Bonn na drugi strani Rena.

Liberalna najstnica

Cilj najstnic je bil govor staroste nemških liberalcev, dolgoletnega (zahodno)nemškega zunanjega ministra in predsednika FDP Hansa-Dietricha Genscherja. Ena od najstnic je bila takrat 16-letna Ria Schröder.

To je bilo njeno prvo srečanje z liberalno Stranko svobodnih demokratov (FDP). Trinajst let pozneje, septembra letos, je Schröderjeva na listi FDP prvič postala poslanka v zveznem nemškem parlamentu.

Mladi obraz FDP

Vmes jo je pot iz Porenja vodila na sever Nemčije, v Hamburg, kjer je najprej diplomirala iz prava in opravila državni pravniški izpit, nato pa se lotila študija umetnostne zgodovine in italijanščine. Leta 2017 se je prvič potegovala za poslanko v bundestagu, a je bila neuspešna. Med letoma 2018 in 2020 je bila predsednica Mladih liberalcev (JuLis), podmladka FDP.

Schröderjeva se je rodila v slikovitem mestu Boppard (na fotografiji), ki leži ob Renu. Svoja dijaška leta je preživela v internatu v mestu Königswinter. Ta leži približno sto kilometrov severneje od Bopparda. Foto: Guliverimage

V zadnjih letih je postala eden glavnih obrazov stranke, ki jo vodi Christian Lindner. FDP je na letošnjih volitvah dobila 11,5 odstotka glasov (0,8 odstotne točke več kot leta 2017). V 735-članskem bundestagu ima 92 sedežev, dvanajst več kot v prejšnjem sklicu bundestaga, v katerem je sedelo 709 poslancev.

FDP pritegne mlade volivce

FDP se je letos presenetljivo dobro odrezala pri mladih volivcih in pri volivcih, ki so letos prvič volili. Pri mladih volivcih, to je pri volivcih, mlajših od 30 let, so bili le za las slabši od Zelenih, ki veljajo za najbolj priljubljeno stranko med mladimi.

Verjetno je treba razlog za veliko število volivcev med mladimi iskati predvsem v podatku, da FDP v času pandemije covid-19 zagovarja mehkejši pristop in sproščanje strogih zajezitvenih ukrepov.

Te zamisli so še posebej priljubljene med mladimi, ki jih covid-19 najmanj ogroža in si zato želijo čimprejšnjo vrnitev normalnega življenja. Na drugi strani pa je večina volivcev, starejših od 60 let, oddala glas za SPD in CDU/CSU, torej za (dozdajšnji) vladni stranki, ki zagovarjata stroge proticovidne ukrepe.

Težave liberalcev v velemestih

Toda po drugi strani imajo, kot piše nemški Die Welt, liberalci težave v velikih mestih. Tako je povolilna raziskava javnomnenjskega inštituta Infratest Dimap pokazala, da se je v Berlinu, Münchnu in Kölnu FDP v mestnih soseskah, kjer živi veliko mlajših volivcih, slabše odrezala kot v mestnih soseskah z veliko starejšimi volivci. V nekaterih nemških velemestih pa je FDP letos dobila celo manj glasov kot leta 2017.

Objava Schröderjeve na Instagramu na dan nemških zveznih volitev:

FDP ima težave tudi v mestu, v katerem živi Ria Schröder – v Hamburgu. Na mestnih oziroma deželnih volitvah leta 2020 FDP ni uspelo preskočiti petodstotnega volilnega praga, zaradi česar stranko v tamkajšnjem deželnem parlamentu, v katerem imajo socialdemokrati in Zeleni dvotretjinsko večino, zastopa le Anna von Treuenfels, ki je dobila neposredni mandat.

Bogati Hamburg s šibkimi liberalci

Kot piše Die Welt, se mora FDP vprašati, zakaj jim v Hamburgu ne uspe ljudi navdušiti z liberalnimi idejami, čeprav je to mesto, ki jim je na papirju pisano na kožo. Gre za v svet odprto mesto, v katerem deluje 93 tisoč podjetij, ki na leto prigospodarijo 407 milijard evrov. Za mesto, v katerem živi 12 milijonarjev na deset tisoč davčnih zavezancev, kar je največ v Nemčiji.

FDP je bila nekoč (pred prebojem Zelenih v bundestag) v Zahodni Nemčiji jeziček na tehtnici, ki je odločal o tem, ali bo na oblast prišla CDU/CSU ali SPD. V tem smislu so imeli sredinski položaj. Zdaj je FDP morda malce težje popredalčkati. Glede družbenih tem bi jih lahko uvrstili na sredino, ekonomsko gledano pa so morda še najbolj desna stranka v nemškem zveznem parlamentu.

Odločni zagovorniki tržnega gospodarstva

Predsednik FDP Lindner, na primer, je velik občudovalec škotske ikone prostega trga Adama Smitha. Za številne na nemški levici je FDP "neoliberalna tržnoradikalna stranka". FDP in nemško strankarsko prizorišče nasploh je težko primerjati s stanjem na slovenskem strankarskem prizorišču, a morda je bila med slovenskimi strankami še najbližje temu, kar je FDP, zdaj že propadla Državljanska lista.

Na fotografiji je mesto Königswinter ob Renu. Nad mestom je hrib Drachenfels, ki je velika turistična zanimivost. Na vrhu hriba so ruševine gradu, malce nižje je dvorec. V bližini Königswinterja je tudi Petersberg, na katerem stoji istoimenski hotel. V tem hotelu je bil po drugi svetovni vojni sedež zavezniške visoke komisije, tukaj je bil leta 1949 podpisan sporazum, ki je tlakoval pot ustanovitvi Zahodne Nemčije. Na drugi strani Rena, nasproti Königswinterja, leži mesto Bad Godesberg. Tukaj je imela leta 1959 stranka SPD kongres, na katerem se je dokončno odpovedala marksizmu in odpravi kapitalizma. Nedaleč od Bad Godesberga je Bonn, nekdanja prestolnica Zahodne Nemčije. Foto: Guliverimage

Schröderjeva, ki ima na svojem profilu na Twitterju mavrično zastavo v podporo gibanju LGBT (udeležuje se tudi parad ponosa), kot svoje in strankine glavne cilje postavlja prenovo Nemčije in spoprijetje z glavnimi izzivi prihodnosti: z digitalizacijo, varovanjem podnebja in omogočanjem izobraževanja mladih.

Ria želi Nemčijo popeljati v prihodnost

Prepričana je, da je treba vsakemu človeku omogočiti, da izkoristi svoje potenciale, ne glede na premoženjsko stanje njegovih staršev, vero ali etnični izvor. "Nič več ne bomo prepuščali politike starejši generaciji. Svet okoli nas se je spremenil. Mi hočemo našo državo popeljati v prihodnost – ker je to naša prihodnost," je po letošnjih volitvah Schröderjeva povedala ameriškemu New York Timesu (NYT).

Takoj po volitvah je bilo v Nemčiji jasno, da bodo, ne glede na to, kdo bo novi kancler, v vladi tudi Zeleni in liberalna FDP. Še več, ti dve stranki bosta odločali, ali bo novi premier prišel iz vrst SPD ali CDU/CSU. Kot trenutno kaže, bo Nemčija, morda še pred božičem, dobila t. i. semaforsko koalicijo med SPD, FDP in Zelenimi.

Zeleni za višje davke, FDP proti

Glede sestavljanja nove nemške vlade je Schröderjeva za Die Welt povedala, da bodo nemški svobodni demokrati vstopili le v takšno vlado, ki bo poudarjala vrednoto svobode. Med FDP in Zelenimi kljub na zunaj prisrčnemu povolilnemu sodelovanju seveda obstajajo nekatere velike razlike.

Zeleni in liberalci so po nemških volitvah postali ključni za sestavo nemške vlade. Po volitvah so voditelji Zelenih in FDP hitro sedli skupaj, da bi se pripravili na koalicijska pogajanja s SPD in CDU/CSU. Na fotografiji od leve proti desni: sovodji Zelenih Robert Habeck in Annalena Bearebock, generalni tajnik FDP Volker Wissing in predsednik FDP Christian Lindner. Foto: Guliverimage

Zeleni bi tako povišali davke za bogatejše sloje, FDP temu nasprotuje. Zeleni so prepričani, da mora imeti glavno vlogo pri spopadanju s posledicami podnebnih sprememb in pri reševanju socialnih težav država, FDP bolj stavi na gospodarstvo.

Zeleno-liberalni kompromis?

Nemški sociolog Klaus Hurrelmann, preučevalec mladinske problematike na berlinski zasebni univerzi Die Herthie School, je za NYT dejal, da bo morda prišlo do nekakšnega ravnovesja oziroma dogovora v slogu: "Vi (Zeleni, op. p.) dobite boj proti podnebnim spremembam, mi (FDP, op. p.) dobimo svobodo."