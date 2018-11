Velika Britanija dobila tretjega ministra za brexit letos

Britanska premierka Theresa May je danes v širši javnosti malo znanega državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje, evroskeptika Stephena Barclaya imenovala za novega ministra za brexit. To je že tretji minister na tem položaju, potem ko sta zaradi nestrinjanja s pristopom premierke v pogajanjih z EU odstopila Dominic Raab in David Davis.

Raab je odstopil v četrtek, potem ko je v sredo britanska vlada podprla osnutek sporazuma o brexitu, Davis pa julija.

Novi minister podpira izstop države iz Evropske unije

Barclay, ki je po izobrazbi pravnik, je poslanec od leta 2010 in se je v preteklosti ukvarjal z zdravstvom, plačili delavcev in pogodbami. Na finančnem ministrstvu je imel enega pomembnejših položajev, ko je bil pristojen za finančni sektor. Preden se je začel ukvarjati s politiko je delal kot zavarovalniški odvetnik za zavarovalnico Axa in regulator britanskih oblasti za finančne storitve. Na banki Barclays je bil direktor za bančno regulativo in vodja oddelka za boj proti pranju denarja. Je poročen in ima dva otroka. Na referendumu o brexitu leta 2016 je podprl izstop države iz Evropske unije.

Mayevo podprla dva ključna ministra

Britansko premierko sta sicer danes podprla dva ključna ministra. To sta minister za mednarodno trgovino Liam Fox in okoljski minister Michael Gove, ki oba zagovarjata brexit. "Nismo izvoljeni zato, da bi delali, kar želimo, ampak da bi delali, kar je v nacionalnem interesu," je ob tem povedal Fox. "Upam, da bomo v parlamentu ugotovili, da je bolje, da dogovor je, kot da ga ni, in podjetja zahtevajo gotovost," je poudaril. "V našem nacionalnem interesu je, da čimprej zagotovimo gotovost," je dodal po poročanju britanskega BBC.

Gove je medtem na vprašanje o zaupanju v Mayevo odgovoril, da ji povsem zaupa. "Veselim se nadaljnjega dela z mojimi kolegi v vladi in parlamentu, da bi zagotovili najboljšo prihodnost za Veliko Britanijo," je izpostavil.

Po navedbah BBC naj bi doslej pismo, da Mayevi ne zaupajo več, vložilo 20 poslancev, kar je precej manj od 48, kolikor jih je potrebnih za sprožitev postopka glasovanja o nezaupnici. Nekdanji uslužbenec ministrstva za brexit Steve Baker pa je dejal, da je to število že blizu 48.