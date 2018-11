Britanka v Sloveniji si zaradi brexita že ureja slovensko državljanstvo

Ločitev Velike Britanije od evropske družine precej skrbi povzroča tako tujcem v Veliki Britaniji brez državljanstva kot Britancem, ki so življenje začeli graditi v tujini. Med njimi je tudi Adele Gray, ki že 11 let živi v Sloveniji in dela kot lektorica in prevajalka. Kot nam je zaupala, jo najbolj skrbi negotovost.

"Sprva niti nisem verjela, da bo prišlo do razhoda, da krize ne bo in da bodo sklenili dogovor," pojasnjuje Grayeva. A ko se je v zadnjih mesecih vse bolj zapletalo in je že kazalo, da dogovora ne bo, se je začela precej bolj ukvarjati s tem vprašanjem.

Novica iz Londona jo je nekoliko pomirila

"Začelo me je skrbeti, priznam," pravi in dodaja, da jo je včerajšnja novica iz Londona nekoliko pomirila.

Britanska vlada je namreč enostransko sporočila, da so pogajalci uskladili osnutek dogovora o zgodovinski ločitvi. Vlada Therese May bo o njem razpravljala že danes, čeprav je glavni pogajalec EU Michel Barnier zavrnil, da bi bil dogovor že sprejet.

V teh dneh opravljala izpit iz slovenščine, potreben za državljanstvo

Britanki, ki si je novo življenje ustvarila v Sloveniji in bo tu zagotovo tudi ostala, največ skrbi povzroča negotovost, kako si bo v prihodnje uredila status v Sloveniji, kako bo potovala v tujino, bo potrebovala vizum, kako bo z njenim premoženjem v Sloveniji … Vse te stvari so zanjo še odprte.

"Zato sem se odločila, da zaprosim za slovensko državljanstvo. Za vsak primer. Tu živim že 11 let in lahko prosim za dvojno državljanstvo. Ravno predvčerajšnjim sem opravljala izpit iz slovenščine, ki ga potrebujem za državljanstvo," razlaga Grayeva, ki se britanskemu državljanstvu ne bi rada odpovedala.

O brexitu ima deljeno mnenje

Britanka v Sloveniji je sicer prepričana, da večina Britancev na referendumu niti ni vedela, kakšne bodo posledice brexita, in da so se odločali na podlagi migracij. "Rdeča nit vsega skupaj so bile zagotovo migracije."

Sama se sicer na referendumu o brexitu ni izrekala, saj iz matične države ni prejela nobene pošte. O tem vprašanju ima precej deljeno mnenje. Po eni strani namreč ni strastna zagovornica Evropske unije, kot pravi, ji je zelo všeč, če so si države raznolike, vsaka s svojo kulturo, jezikom, identiteto. "Če želimo kot taki biti skupaj, bodo vedno kakšni spori," meni in dodaja, da je na drugi strani prednost EU v poenotenju pravil, pravic in da so države skupaj močnejše in varnejše.

"Moje predvidevanje je, da se za visokokvalificirano delovno silo ne bo spremenilo dosti," pravi Aleš Živkovič. Foto: Osebni arhiv

Slovenca v Londonu brexit ne skrbi

Nič kaj dosti informacij, kako se bodo odvijale zadeve, nimajo niti tujci, ki živijo na Otoku. Kot pravi Aleš Živkovič, klinični psihoterapevt v Londonu, jim britansko notranje ministrstvo vsake toliko časa pošilja informacije, ki pa so bolj skope.

Kot je pojasnil, bodo državljani EU lahko v določenem roku zaprosili za status, ki jim bo omogočil pravice do bivanja in dela, kot jih imajo zdaj. Kot pravi, načeloma "pridobitev tega statusa ne bo problematična, če si, ko zaprosiš za status, rezident v Veliki Britaniji pet let ali več."

Živkovič, ki se je iz Slovenije v London selil že pred leti, si zato posebnih skrbi zaradi brexita ne dela. "Moje predvidevanje je, da se za visokokvalificirano delovno silo ne bo spremenilo dosti."

Največji padec delovne sile iz EU po letu 1997

V Veliki Britaniji sicer še pred brexitom beležijo drastičen padec tujih delavcev, predvsem delovne sile iz vzhodne Evrope. Po uradnih statistikah je število delavcev iz EU v tretjem četrtletju padlo najbolj od leta 1997. Še pred enim letom je na Otoku delalo 2,4 milijona delavcev iz EU, zdaj se je ta številka zmanjšala na 2,25 milijona.