Britanska vlada danes o dogovoru o brexitu

Britanska vlada je včeraj sporočila, da je z Brusljem uskladila dogovor o brexitu, o katerem bo razpravljala na današnji seji. Dodali so, da bodo imeli ministri, ki so se včeraj ločeno sestali s premierko, čas prebrati dokumentacijo.

Kaj določa dogovor

Vsebina dogovora še ni bila razkrita, a po poročanju medijev, ki se sklicujejo na vladne vire, predvideva začasno rešitev, s katero bi meja med Irsko in Veliko Britanijo ostala odprta, če London in Bruselj do konca leta 2020 ne bi dosegla novega trgovinskega dogovora. T. i. varovalka zdaj predvideva, da bo Velika Britanija začasno v celoti ostala del carinske unije. Vključuje tudi dodatna določila za Severno Irsko glede carin in regulacij.

Dogovor naj bi poleg meje na irskem otoku vseboval še določila o finančni poravnavi v višini 39 milijard funtov (45 milijard evrov) in pravice državljanov. Določeno je tudi prehodno obdobje, ki naj bi se izteklo do konca leta 2020.

"Nismo še tam"

Tiskovni predstavnik glavnega pogajalca EU za brexit Michela Barniera je medtem sporočil, da dogovor še ni dosežen. "Nismo še tam," je dejal v torek.

Sporazum morajo ratificirati britanski parlament ter Evropski parlament in Svet EU. Nacionalne ratifikacije v vseh članicah Unije pa niso potrebne. Brexit je predviden 29. marca prihodnje leto.