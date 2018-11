Velika Britanija in EU dosegli dogovor o brexitu na tehnični ravni

"Kabinet se bo sestal jutri ob 14. uri, ko bo obravnaval osnutek dogovora, ki sta ga pogajalski ekipi dosegli v Bruslju. Odločil bo tudi o naslednjih korakih," so sporočili iz britanske vlade. Pred tem naj bi se britanska premierka Theresa May srečala z vsakim ministrom posebej in jih skušala prepričati, naj dogovor podprejo.

Glavni pogajalec EU Michel Barnier pa je medtem sporočil, da dogovor še ni dosežen.

Ključna ovira je bila vprašanje irske meje

Osnutek predvideva začasno rešitev, s katero bi meja med Irsko in Veliko Britanijo ostala odprta, če London in Bruselj do konca leta 2020 ne bi dosegla novega trgovinskega dogovora. T. i. varovalka, o kateri se strani nista mogli dogovoriti več mesecev, zdaj predvideva, da bo Velika Britanija začasno v celoti ostala del carinske unije. Vključuje tudi dodatna določila za Severno Irsko glede carin in regulacij, ob sklicevanju na dva vladna vira poroča irska javna televizija RTE. Unija se je doslej zavzemala, da bi v carinski uniji ostala zgolj Severna Irska.

Dogovor poleg meje na irskem otoku vsebuje še določila o finančni poravnavi v višini 39 milijard funtov (45 milijard evrov) in pravice državljanov. Določeno je tudi prehodno obdobje, ki naj bi se izteklo do konca leta 2020.