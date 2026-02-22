Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
22. 2. 2026,
21.56

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

mamila protesti Mehika vojska narkomafija

V vojaški operaciji ubili vplivnega narko šefa

Foto Reuters

Foto: Reuters

V vojaški operaciji v zvezni državi Jalisco so ubili najbolj iskanega mehiškega mamilarskega šefa Nemesia Oseguera Cervantesa bolj znanega kot "El Mencho", poročajo lokalni mediji. Iz mehiškega ministrstva za obrambo so sporočili, da je umrl zaradi poškodb med zračnim prevozom po koncu operacije, poroča tiskovna agencija Reuters.

V znak maščevanja so po vsej državi, predvsem na severu in severozahodu, izbruhnili protesti. Poročajo o cestnih blokadah in zažiganju avtomobilov, več moških, prisotnih na avtocestah, naj bi bilo oboroženih.

Z ameriškega zunanjega ministrstva so svojim državljanom sporočili, naj si najdejo varno zatočišče, kar velja zlasti za prebivalce v mehiških zveznih državah Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero in Nuevo Leon.

Združene države Amerike so že pred tem ponujale nagrado v višini 15 milijonov dolarjev (12,7 milijonov evrov) za kakršne koli informacije, ki bi vodile do aretacije El Mencha.

mamila protesti Mehika vojska narkomafija
