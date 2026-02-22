Nedelja, 22. 2. 2026, 21.56
1 ura, 21 minut
V vojaški operaciji ubili vplivnega narko šefa
V vojaški operaciji v zvezni državi Jalisco so ubili najbolj iskanega mehiškega mamilarskega šefa Nemesia Oseguera Cervantesa bolj znanega kot "El Mencho", poročajo lokalni mediji. Iz mehiškega ministrstva za obrambo so sporočili, da je umrl zaradi poškodb med zračnim prevozom po koncu operacije, poroča tiskovna agencija Reuters.
V znak maščevanja so po vsej državi, predvsem na severu in severozahodu, izbruhnili protesti. Poročajo o cestnih blokadah in zažiganju avtomobilov, več moških, prisotnih na avtocestah, naj bi bilo oboroženih.
Z ameriškega zunanjega ministrstva so svojim državljanom sporočili, naj si najdejo varno zatočišče, kar velja zlasti za prebivalce v mehiških zveznih državah Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero in Nuevo Leon.
🇲🇽 Popular tourist city ‘Puerto Vallarta’, Jalisco region in Mexico looks like it’s in a civil war— keep6ixsolid (@keep6ixsolid) February 22, 2026
Violent scenes from Puerto Vallarta, Jalisco region, Mexico, after CJNG launched retaliatory attacks following the elimination of their leader El Mencho. pic.twitter.com/jy54mVafSN
Združene države Amerike so že pred tem ponujale nagrado v višini 15 milijonov dolarjev (12,7 milijonov evrov) za kakršne koli informacije, ki bi vodile do aretacije El Mencha.
JUST IN: 🇲🇽 CJNG cartel sets buses and buildings on fire in Puerto Vallarta after Mexican Army kills cartel leader El Mencho.— BRICS News (@BRICSinfo) February 22, 2026
pic.twitter.com/ogVU8UsnNr