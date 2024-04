V Vilniusu vrh pobude Tri morja

V Vilniusu bo danes potekal vrh držav pobude Tri morja, na katerem bodo govorili predvsem o krepitvi sodelovanja na osi sever-jug med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem ter predvidoma sprejeli deklaracijo o spodbujanju sodelovanja z Ukrajino in Moldavijo. Iz Slovenije se bo vrha udeležil obrambni minister Marjan Šarec.

Pobuda Tri morja je forum 13 držav članic Evropske unije, ki so geografsko umeščene v srednji in vzhodni Evropi med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem. To so Avstrija, Bolgarija, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Stalne partnerice pobude so ZDA, Nemčija in Evropska komisija.

Na tokratnem vrhu bodo govorili predvsem o regionalnem dialogu in krepitvi sodelovanja med državami na osi sever-jug, prometu, energetiki ter digitalni infrastrukturi, so sporočili z obrambnega ministrstva. Nadalje naj bi sprejeli skupno deklaracijo, ki med drugim naslavlja regijo Zahodnega Balkana ter spodbuja sodelovanje z Ukrajino in Moldavijo. Ob vrhu bo potekal tudi poslovni forum.

Minister za obrambo Šarec se bo med vrhom sestal z novim litovskim ministrom za obrambo Laurynasom Kasčiunasom. V ospredju tega srečanja bodo sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju, varnostne razmere v Evropi ter mednarodne operacije in misije.

Dvodnevni obisk v Vilniusu danes začenja tudi notranji minister Boštjan Poklukar, ki se bo srečal z litovsko ministrico za notranje zadeve Agne Bilotaite. Govorila bosta o aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev s poudarkom na varnostnih izzivih, vključno z organiziranim kriminalom, trgovino z ljudmi, terorizmom ter nasilnim ekstremizmom, njihovem preprečevanju in ustreznem odzivanju pristojnih institucij, so napovedali na MNZ.

Litva in Slovenija sta v preteklih letih tesno sodelovali na področju omejevanja migracij, v času mandata Poklukarjevega predhodnika Aleša Hojsa so tako pri varovanju meje s Hrvaško pomagali tudi policisti iz Litve, slovenski policisti pa so pomagali pri nadzoru litvansko-beloruske meje, še poroča STA.