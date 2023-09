Pirc Musar na srečanju pobude Tri morja: Hvala vam za pomoč!

"Dokazali ste, da solidarnost ni le beseda. Da solidarnost povezuje države te regije," je Pirc Musarjeva dejala v zahvali predstavnicam in predstavnikom držav, ki so Sloveniji pomagale po poplavah.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes v Bukarešti udeležila srečanja voditeljev pobude Tri morja. Na plenarnem zasedanju voditeljev je poudarila pomen solidarnosti in krepitve sodelovanja ter povezljivosti med državami za trajnostni razvoj in varnost. Zahvalila se je za pomoč Sloveniji ob ujmi, ob robu pa imela več pogovorov.

Predsednica je nagovor začela z zahvalo predstavnicam in predstavnikom držav, ki so Sloveniji pomagale po poplavah, ki so prizadele dve tretjini države. "Dokazali ste, da solidarnost ni le beseda. Da solidarnost povezuje države te regije," je dejala, so sporočili iz njenega urada.

Izrazila je sočutje grški predsednici Katerini Sakelaropulu ob katastrofalnih poplavah, s katerimi se te dni soočajo v Grčiji.

"Skupaj zmoremo veliko, skupaj gradimo hitreje in učinkoviteje," je dejala Pirc Musarjeva in poudarila, da je strateška infrastrukturna povezljivost ključna za ekonomsko učinkovitost držav in je tudi odgovor na izzive, ki jih prinaša spremenjena varnostna arhitektura po napadu Rusije na Ukrajino.

Predsednica pozdravila nove članice in kandidatke

Pozdravila je vključitev Grčije v pobudo, pa tudi prošnjo Moldavije za tesnejšo vključitev v delovanje pobude in njena prizadevanja v reformnih procesih na poti v Evropsko unijo. Voditelje je pozvala, naj ne pozabijo na države Zahodnega Balkana in jih seznanila z vrhom pobude Brdo Brioni, ki bo prihodnji teden v Skopju.

Na plenarnem zasedanju je predsednica republike izpostavila tudi investicijski potencial sodelujočih držav v pobudi, predvsem na področju inovacij in digitalne preobrazbe za trajnostno upravljanje z naravo in naravnimi viri ter za izboljšanje povezanosti ljudi in povezljivosti držav.

V uradu predsednice so še izpostavili, da je vrh pobude koristna priložnost za srečanja z voditelji držav in drugimi visokimi udeleženci ter izpostavili udeležbo predsednikov in predsednic desetih držav pobude ter posebnega odposlanca predsednika ZDA za podnebje Johna Kerryja.

Dodali so, da se bo Pirc Musar na dvostranskem srečanju sestala še s predsednikom Latvije Edgarsom Rinkevičsom, nato pa se bo udeležila uradne večerje, ki jo bo v čast visokim gostom priredil gostitelj, romunski predsednik Klaus Werner Iohannis.

Kdo vse je v pobudi Tri morja



Pobuda Tri morja je forum 12 držav članic EU, ki ležijo med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem - to so Avstrija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Z letošnjim letom se kot polnopravna članica pobudi pridružuje Grčija, stalne partnerice pobude pa so ZDA, Nemčija in Evropska komisija. Poseben status ima Ukrajina. Udeležence je preko video povezave nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.



Namen pobude je podpirati regionalni dialog ter preko posebnega sklada, v katerega je Slovenija vplačala 23 milijonov evrov, povečati investicije v infrastrukturo v regiji ter zapolniti vrzel v razvitosti med vzhodnim in zahodnim delom EU.