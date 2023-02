V Veliki Britaniji največja stavka v zadnjem desetletju: na ulicah okoli pol milijona ljudi #video

V Veliki Britaniji danes poteka največja stavka v zadnjem desetletju, ki naj bi se je po napovedih organizatorjev udeležilo okoli pol milijona ljudi. Sedem sindikatov zaposlenih v javnem sektorju jo je pripravilo zaradi nezadovoljstva s plačami in delovnimi pogoji. Stavka je prizadela šole in univerze ter železniški in avtobusni promet.

V stavki, ki ne poteka samo na Severnem Irskem, sodeluje okoli sto tisoč javnih uslužbencev iz 124 vladnih služb in oddelkov. Stavkajo tudi člani največjega šolskega sindikata v državi, Nacionalnega sindikata za izobraževanje (NEU), poroča britanski BBC.

Zato je zaprtih več kot 20 tisoč šol, mnogi starši pa so šele danes zjutraj izvedeli, ali bodo njihovi otroci ostali doma. Stavke naj bi se udeležilo več kot 150 tisoč učiteljev.

Učitelji zahtevajo uskladitev plač z rekordno inflacijo

Po navedbah sindikata NEU bo zaradi stavke delno ali povsem zaprtih 85 odstotkov šol, minister za izobraževanje Gillian Keegan pa trdi, da bo odprta večina šol. Sindikat za učitelje javnih šol zahteva uskladitev plač z rekordno 11-odstotno inflacijo, medtem ko je vlada pripravljena le na petodstotno povišanje. Učitelji so nezadovoljni tudi s pogoji dela, saj se zaradi nizkih plač in velikih obremenitev spopadajo s pomanjkanjem usposobljenih učiteljev.

Stavka tudi več tisoč zaposlenih na 150 univerzah po državi, ob predavateljih tudi knjižničarji in drugo osebje univerz.

Zaustavljena železniški in potniški promet

Delo so prekinili tudi strojevodje sindikata Aslef in del voznikov avtobusov v Londonu, zato je moten promet. Stavka tudi osebje agencije za meje v pristaniščih in na letališčih.

Stavkajoči so se zbrali tudi pred železniškimi postajami, šolami, vladnimi službami in univerzami po vsej državi, sindikati pa pravijo, da uživajo veliko podporo javnosti. Med drugim so skupine, ki zastopajo starše, v skupni izjavi podprle stavkajoče učitelje pri njihovi zahtevi po pravičnem plačilu. Izrazile so strinjanje z njihovo zaskrbljenostjo, da je zaradi pomanjkanja usposobljenih učiteljev prizadeto izobraževanje otrok. Vlado so pozvali k pogajanjem s sindikati.

Krovni sindikat TUC je danes k stavki pozval tudi v okviru prizadevanj za "zaščito pravice do stavke" zaradi spornega predloga zakona vlade o minimalni ravni storitev med stavkami. Peticijo proti zakonu, ki jo je podpisalo več kot 200 tisoč ljudi, bodo predali predsedniku vlade, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Vlada v predlogu zakona predvideva, da bi nekateri zaposleni, npr. tisti na železnicah ali v nujnih službah, med stavkami morali delati, da bi s tem zagotovili minimum uslug. Več strank, tudi laburisti, predloga ne podpira, sindikati pa opozarjajo, da je neizvedljiv in da bo vodil v odpuščanja.

Britanskim sindikatom je podporo v boju proti omejitvam pravic do stavke v pismu izrazil tudi Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije.