Uradne podrobnosti: Pečjakova podružnica na Severnem Irskem

Električnega deloreana smo poleti leta 2021 spoznavali še na slovenskih cestah. Foto: Gregor Pavšič Pred letom in pol smo na Gorenjskem od blizu spoznali električno različico deloreana, kultnega avtomobila, ki je zaslovel zaradi filma Nazaj v prihodnost. Predelava je bila plod znanja Andreja Pečjaka, slovenskega pionirja električne mobilnosti, ki je s svojim Metron inštitutom že uveljavljen tudi v tujini.

Električnega deloreana je prodal na Severno Irsko, torej prav tja, kjer so tak avtomobil pred 45 leti kratek čas izdelovali v tovarni v Dunmurryju. Selitev slovenskega deloreana na Severno Irsko pa je nato pospremila tudi ustanovitev podružnice Metron inštituta, ki je povezana s konkurenčnostjo na trgu Velike Britanije.

"Velika Britanija je specifičen trg, predvsem zaradi večinoma enofazne električne napeljave. Imamo dobro ekipo, zato se bomo lahko prilagodili," je razložil Pečjak. Foto: Gregor Pavšič

Ta za Nemčijo velja za drugi največji avtomobilski trg v Evropi. Od leta 2030 bodo tam predvidoma prodajali le še nove električne avtomobile. To so že razlogi za povečane poslovne priložnosti.

"Od leta 2021 gre vse blago, ki se proda iz EU v Veliko Britanijo, čez celoten carinski postopek in zaradi tega nam je tam padla prodaja. Obenem pa je Velika Britanija vedno bolj zanimiva zaradi velikega deleža električnih vozil med novimi avtomobili, zaradi česar za nas postaja vse pomembnejši trg. Iskali smo rešitev, podružnica se je nekako zdela samoumevna izbira, le pravih ljudi nismo takoj našli. Naša predelava deloreana nas je pripeljala do pravih ljudi na Severnem Irskem, kjer smo zato odprli Metron EV Ltd. Vse skupaj je čisto na novo in šele na začetku. Je pa danes prav poseben dan, ker smo prodali prvo blago in izdali prvi račun, ki je bil takoj tudi plačan," nam je včeraj razkril Andrej Pečjak.

"Na začetku bodo izdelke sestavljali, mi pa jih bomo oskrbovali s polizdelki. Kasneje je predvideno, da bodo nekatere stvari tudi sami izdelovali – sploh tiste britanske posebnosti," je povedal Pečjak. Foto: Gregor Pavšič

Sprva sestavljanje izdelkov, med glavnimi produkti polnilni kabel za tesle

Britanci so lani kupili 1,6 milijona novih avtomobilov. Delež električnih se veča, zato je potencial pričakovano velik. Pečjak poudarja, da je Velika Britanija tudi specifičen trg in da se bodo morali nekoliko prilagoditi. Posebnost so predvsem večinoma enofazna električna napeljava, posebna zakonodaja zaradi odsotnosti ozemljitve in nekoliko specifičen vozni park.

"Začenjamo s kabli, adapterji in prenosnimi polnilnimi postajami, kmalu jim bodo sledile tudi zidne oziroma hišne polnilne postaje. Na začetku bodo izdelke sestavljali, mi pa jih bomo oskrbovali s polizdelki. Kasneje je predvideno, da bodo nekatere stvari tudi sami izdelovali – sploh tiste britanske posebnosti. Zdaj, ko je Tesla znižala cene, se je prodaja teh vozil zelo povečala tudi v Veliki Britaniji. Mi izdelujemo polnilni kabel z elektroniko za zaklepanje in odklepanje vozil Tesla, kar je nekaj podobnega, kot imajo sami na svojih superhitrih polnilnicah. S tem izdelkom smo edinstveni na trgu in to je ta hip tudi za nas paradni konj za večino trgov," je povedal Pečjak.

Severnoirsko podružnico bo vodila majhna ekipa, direktorja bosta dva, eden od njiju bo Slovenec.

"En član ekipe je tisti, ki je pri nas pred leti naročil predelavo deloreana. Bil je tudi ključna oseba pri sestavi ekipe. Avtomobil je septembra odpeljal domov in že med potjo požel obilo pozornosti. Zdaj ga bomo tam uporabljali večinoma v reklamne namene," je razložil Pečjak.