Zaradi izogibanja davkom britanski premier Sunak odstavil Zahawija

Davek je bil sicer povezan z deležem v javnomnenjski družbi YouGov, ki jo je Zahawi soustanovil leta 2000, preden je postal poslanec. Zahawi pa ni plačal davka, zato je to od njega zahtevala davčna uprava. Foto: Reuters

Sunak je v pismu Zahawiju sporočil, da je po preiskavi, ki je bila opravljena v nekaj dneh, "jasno, da se je zgodila resna kršitev ministrskega kodeksa" zaradi izogibanja davkom v času, ko je bil še finančni minister v prejšnji vladi. Preiskavo je sicer na prošnjo Sunaka opravil njegov svetovalec za etiko Laurie Magnus.

Britanski premier je še v sredo v parlamentu zagovarjal svojo odločitev o imenovanju Zahawija za predsedujočega konservativne stranke. Kot je takrat dejal, so se težave Zahawija, povezane z davki, dogajale, še preden je postal premier.

Po poročanju BBC je pozneje z davčno upravo sklenil poravnavo v višini 5,5 milijona evrov. Ta naj bi se zgodila med julijem in septembrom lani, ko je bil še minister. Zahawi je omenjeno poravnavo pred dnevi potrdil in dodal, da je bila prvotna odločitev, da ne plača davka, "nepazljiva in nenamerna" napaka.