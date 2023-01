Nov nenavaden spodrsljaj britanskega premierja: plačati mora globo

Policija iz okrožja Lancashire je v petek na Twitterju zapisala, da so 42-letnemu moškemu iz Londona izdali sankcijo v obliki globe. Če jo poravna v 28 dneh, se izogne morebitni obravnavi na sodišču. Z Downing Streeta so v odzivu sporočili, da je Sunak že priznal napako, se opravičil in bo seveda tudi poravnal globo.

Kot poroča britanski BBC, globa za neuporabo varnostnega pasu za sopotnika v vozilu znaša sto funtov (114 evrov). Če bi primer prišel na sodišče, pa se ta znesek lahko poviša na 500 funtov.

Apologies for not wearing a seatbelt, but I thought that rule only applied to other people and not to us. You know, like all the other rules.#LevellingUpFundpic.twitter.com/ZzFmiHcgFL