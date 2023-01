V trčenju vojaških letal v Indiji umrl pilot #video

Letalo suhoj Su-30 ruske izdelave, v katerem sta bila dva pilota, in letalo mirage 2000 francoske izdelave, ki ga je upravljal en pilot, sta danes zjutraj vzleteli iz letalskega oporišča Gwalior okoli 50 kilometrov vzhodno od kraja strmoglavljenja.

IAF Plane Crash: India Today's Suresh Faujdar gets us a report from ground zero#ITVideo| @Akshita_N pic.twitter.com/6sx7A7z0qV — IndiaToday (@IndiaToday) January 28, 2023

Razbitine enega od letal so po navedbah policije že odkrili, našli so tudi še enega od pilotov, ki je bil v trčenju in strmoglavljenju poškodovan. Razbitine drugega letala še iščejo.

Po navedbah AFP gre za najnovejšo v vrsti nesreč letalske flote indijske vojske. Oktobra lani je umrlo pet vojakov, ko je njihov helikopter strmoglavil v zvezni državi Arunačal Pradeš blizu meje s Kitajsko. Nekaj tednov prej je v bližini mesta Tawang strmoglavil helikopter, pri čemer je umrl pilot.