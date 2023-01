Za las je ušel smrti #video

Posnetek očividcev prikazuje izstrelek, ki je usmerjen proti letalu, nakar je ta eksplodiral v njegovi neposredni bližini.

Kongo je zanikal obtožbe Ruande, da je bilo letalo v njihovem zračnem prostoru. Dogodek je zadnji izmed vrste sporov. Med državama so odnosi napeti zaradi vstaj upornikov, ki se imenujejo M23.

Kongo, strokovnjaki Združenih narodov in zahodne oblasti so obtožili Ruando, da podpira upornike M23 v Kongu, ki so lani v ponovnih spopadih zavzeli več mest in vasi. Ruanda je zanikala kakršnokoli vpletenost.