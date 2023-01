Največje letalo na svetu opravilo rekordni šesturni polet

V petek je nosilno letalo Stratolaunch Roc ali Roc izvedlo drugi testni polet in med njim nosilo testno vozilo za ločevanje Talon-A. To je 8,5 metra dolgo letalo za večkratno uporabo. Nosi lahko tovor z nadzvočno hitrostjo, ki je lahko petkrat večja od hitrosti zvoka.

Roc completed its flight at 2:51 p.m. setting a new record for the longest flight to date at six hours and marking our first time flying outside of the Mojave range! pic.twitter.com/w3FaG9ABkV — Stratolaunch (@Stratolaunch) January 13, 2023

Stratolaunchov Roc je tudi širši od dolžine nogometnega igrišča in brez tovora tehta okoli 226 ton, a lahko vzleti tudi z največjo težo okoli 590 ton. Letalo ima 28 koles, v zraku pa ga poganja šest letalskih motorjev 747, ki poganjajo tudi Boeinge 747. Letalo je razvilo istoimensko podjetje, ki ga je leta 2011 ustanovil pokojni Microsoftov soustanovitelj Paul Allen.

Letalo Roc ima obliko črke H in dvojni trup, kot katamaran, v njem pa naenkrat sedi tričlanska posadka – pilot, kopilot in letalski inženir. Ti sedijo v desnem trupu, levi trup pa ostaja prazen in je videti kot pilotska kabina z okni, a je brez tlaka, in zbira podatke o poletu.

Letalo lahko doseže največjo hitrost 853 kilometrov na uro (530 mph) in ima poleg svoje rekordne širine tudi zelo zavidljivo višino, od tal do najvišje točke je visok več kot 15 metrov, poroča DailyMail.

Primarni cilji petkovega poleta, ki je bil hkrati tudi deveti polet za letalo, so vključevali še polet zunaj lokalnega območja in oceno okolja ločevanja letal.

"Naša neverjetna ekipa še naprej napreduje pri našem testnem časovnem načrtu in z njihovim trdim delom smo varni ločitvi in našemu prvemu nadzvočnemu preizkusu letenja bližje kot kadarkoli prej," je povedal glavni izvršni direktor in predsednik Stratolauncha Zachary Krevor.

Talon-A je eno izmed vozil v seriji vozil Talon na raketni pogon, ki jih razvija Stratolaunch, ti pa lahko dosežejo hitrost do šest machov ali šestkratno hitrost zvoka.

Decembra letos namerava Roc izvesti še preizkus poleta prototipa Talon-A nad Tihim oceanom. Če bo pri tem uspešen, namerava debitirati tudi s svojim prvim nadzvočnim testnim vozilom Talon-A TA 1.